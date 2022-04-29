奉行「一本書主義」 他1年連上3榜

交大人社系畢業的賴經緯，為求最快速度考取公職，報考台電失利後，立刻轉換目標到考科高度重疊的初考與地特一般行政、鐵路特考佐級事務管理，一年內連拿下三榜。賴經緯說，要有一次就考上的決心，不給自己留後路。

退伍後，賴經緯想追求穩定正職，他先到便利超商打工三個多月賺取補習班學費，選擇報考台電僱員綜合行政人員，雖然最後考試失利，他不氣餒，馬上投入準備初考、地特一般行政類科，還有鐵路特考事務管理，「只要是相關考試，都考考看。」

賴經緯說，法學細節多，需要花得時間也多，沒有速成捷徑，而且法條不是背起來就好，除了基本要把課本、法條念熟，他認為，最重要的是每一條法條都能用自己的話再講一遍，並且做成筆記，「對於理解法律，是不可或缺的動作」，因為已經將法條轉譯成自己看得懂的意思，看到法條才不至於感到艱澀難消化。

不管是法學或行政學，賴經緯都奉行一本書主義，課本跟講義念到熟爛，再搭配歷屆試題演練，像是行政學百分百題庫書，約五千題考古題，他一題都沒放過，法學也是靠大量做題目、檢討修正，慢慢累積起實力。

他強調，初考每科都要高分，每科都不能放掉，他雖然不會刻意背太多冷僻英文單字或文法，但反覆看過好幾次講義題目、上課重點，國文也是靠補習班筆記、做題目，公民則靠自修，若是打好法律、經濟學基礎，通常公民就不太會考得太差。

賴經緯建議，不需要把自己逼得太緊繃，把握精力專注的時間念書就好，其他時間就稍微放縱一下，運動、聽音樂或玩遊戲都好，適時釋放壓力。

他認為，漫長又枯燥的備考過程，如果看到書就厭倦、疲憊，就可能與榜單錯過，能上榜的關鍵是「擁有一次就要考上的決心」，就算這次沒上，下一次也一定要上，若只是抱持著大不了再多考幾次的半吊子心態，建議可直接換跑道了。