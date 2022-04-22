「國考是在認識自己」她2度挑戰 都連過三榜

過去曾以一般民政高考狀元之姿，進到公部門服務的詹翊佩，7年間歷經結婚、辭職、到國外定居、失婚，再帶著兒子回台灣定居，登過巔峰，也曾掉落低谷。憑著過去實力，詹翊佩花僅10個月，再連過110年高普考、地特三榜，對她而言「國考不只是考試，是在認識自己」，唯有了解自己，知道要往哪裡去，才有力氣攀著繩索，再拉自己一把。

詹翊佩當年在英國進修商管碩士，肄業回台狀態不佳，想先找個目標，於是報考公職，「考著考著太認真，就想把這件事情完成」，最後地特四等、高普考全上榜，更一舉拿下高考狀元。之後她遇到結婚對象，辭職隨對方到海外定居，在當地博弈產業任職，直到前年底婚姻觸礁，才又帶著3歲兒子回到台灣。

看不到疫情盡頭的狀況下，詹翊佩選擇再考一次公職，謀求穩定。雖對考科熟悉，也有家人後援，但詹翊佩一時間仍走不出離婚陰霾，人生遭逢巨變，讓她身心失衡，單親媽媽、全職考生身分壓得她喘不過氣，所幸還有兒子作為寄託，「不想錯過孩子童年，只能告訴自己一定要趕快考上。」

上回準備，詹翊佩土法煉鋼，法條背得通透，正因為基礎紮得穩，功力一下就回復，她自稱不聰明卻很努力，心態也正確，不認為自己曾經連過三榜，這次就能輕敵。她強調，國考是戰場，法條就像是武器裡的子彈，一定要備好，「要認命，該背的東西背一背。」

除了法條力求背得細緻周全，詹翊佩也擅長將相關理論、學說全拉攏在一起，交互運用、融會貫通，「看起來像考十科，其實是一科」，像地方政府與自治這一科，除了地方制度法要倒背如流，更能挪用行政學、政治學學理增添申論的豐富度，光這科，她就拿了93分。

她另指出，行政法、行政學是基本盤，雖然行政學讀起來無聊，但CP值很高，「沒上70分，高考沒戲唱」。此外，近十年的各科考古題都要練，她準備的三百張申論試卷紙，通通都寫光。

凡有興趣的事，就很投入，詹翊佩說，就是讀出興趣才能讀得好，但她認為，她的讀書方法不見得適合其他人，考國考的過程，其實是在認識自己，跟自己對話，了解該如何化解壓力、怎樣做才能吸收知識，「自己才是可以讓自己到達彼岸的唯一方法。」