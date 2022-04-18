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孩想在家全職考公職 家長曝意見：要設停損點

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文好奇詢問，家長對於孩子提出「兩年全職考公職」的看法。圖／聯合報系資料照片
一名網友PO文好奇詢問，家長對於孩子提出「兩年全職考公職」的看法。圖／聯合報系資料照片

公職薪水穩定，是不少人夢寐以求的工作，有些考生會全職準備，力求一年上榜，但畢業生若要全職考試，可能會借助家裡金援，日前一名網友提問，如果孩子大學畢業，想在家全職準備2年考試，各位家長會同意嗎？部分家長贊同，但直言「沒考上的話，要設立停損點」。

一名網友在PTT發文表示，如果自己的小孩大學畢業，並告訴家長「想在家全職準備公職考試，2年都住家裡，並每個月負擔6000元伙食費」，家長們會同意嗎？還是會勸孩子先去外面工作看看？

對此，有家長贊同「可以讓孩子先考看看，但如果2年後沒考到，就要請他自己去外面打拼」、「他喜歡當公職就讓他考呀，看他想做什麼應該都支持」、「會支持他，但兩年沒考到就必須去找別的工作」、「給一年時間全職，第二年要半工半讀」、「考一年全職可以，第二年還全職，出去會不好找工作，空窗期太長」，多數家長認為「會尊重孩子，並設立停損點」。

不過，也有一半的家長反對，直言「不行，大學應屆畢業就該有考高考的能力了」、「難道考大學也要高中畢業後，專心讀兩年嗎？」、「現在不值得了，調薪慢、退休金被砍、工作加班多，還一堆限制」、「現在公職沒有比外面輕鬆」、「兩年機會成本太高了」、「浪費兩年二十多歲的大好時光，覺得很不值得」。

PTT 考公職

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