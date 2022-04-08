有熱忱念書就開心 一次就考上移民行政榜首

原本在傳產任職的趙曼圻，偶然陪朋友到移民署洽公，開啟對移民署工作的好奇，後來更辭職準備移民行政四等，前後花了一年半，考一次就上榜，備考過程甘之如飴，享受唸書的她說，關鍵在於保持熱忱，努力練習考古題。

趙曼圻畢業於文藻外語大學英文系夜間部，憑藉英日語能力，進到傳產擔任業務助理，協助跟外國客戶溝通，但她一直自認外語能力不算頂尖，也沒有其他專業技能，加薪幅度有限。

某日，她偶然陪朋友到移民署洽公，意外對移民署業務感興趣，回家查了相關資訊後，最後決定職辭拚移民署特考。雖離開校園已經六年之久，趙曼圻卻念得很開心，她強調，保有熱忱是一切的核心。

初期，趙曼圻乖乖跟著補習班課程進度，預習、上課、複習，偶爾抽選幾題題目練習寫申論題，漸入佳境後，便開始從消化後的東西，篩選出精華，光是行政法、國土安全與移民政策這兩科，筆記前後就整理三次，每一份考卷，至少都寫過兩、三遍，每一題、每個選項都弄懂，並從中掌握出題方向。

趙曼圻在行政法下最多功夫，聽課就聽了三輪，她說，只要理解觀念，分數就會隨著對觀念、法條的熟悉而提升，入出國移民法概要則是法條繁瑣，需要大量背誦，偏偏她不擅長死背，便整理一本集所有法規重點之大成的法典，把常考的考點寫在法條旁邊，「千萬不要小看手寫筆記的力量。」

準備後期，趙曼圻把重心放在考古題，包括其他考試相關考科的考古題，全列印下來、裝訂成冊，全部題目寫完後，再逐題檢討，找出自己容易錯的地方做上記號。

趙曼圻說，去年僅開缺兩名，筆試只有第三名的她，為了體能測驗，花兩個月天天練習跑步，寒流、下雨也照跑不誤，考試當天，沒想到筆試第一、第二名的考生跑步都沒過關，最終由她奪下榜首。