司法官特考及律師高考 8月6日舉行第一試

考試院院會今通過，111年公務人員特種考試司法官考試與專門職業及技術人員高等考試律師考試，定於8月6日（周六）舉行第一試，10月15日（周六）至16日（周日）舉行第二試。司法官考試暫定需用名額為138名。

考試院說明，這2項考試第一試筆試分設台北、台中、高雄等3考區，第二試筆試分設台北及高雄2考區，司法官考試第三試口試，集中於台北考區應試。

有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式、司法官考試體格檢查時間及標準等，分別依照相關考試規則辦理，相關規定將載明於應考須知。司法官需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。