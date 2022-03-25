「這些人都考不贏我！」 她花7個月霸氣考上警察

從航空公司地勤轉行到傳產，陳虹穎忘不了曾經的警察夢，放棄優渥薪資，全力拚一般警察特考，每天花15、16個小時念書，只花了一個月時間，就追平別人上了半年的課程進度，霸氣外露的她說，信念很重要，她每天走進補習班，都對自己信心喊話，「今年名額一定會有我，這些人都考不贏我！」歷經高壓的7個月後，陳虹穎果真上榜。

國中曾懷有警察夢，隨著高中讀觀光科，大學又讀航空系，陳虹穎漸漸地淡忘夢想。後來到航空公司當地勤，卻遇上航空公司倒閉，當時其他航空公司沒開缺，她只好轉到傳統產業，但心裡明白那裡只是短暫棲身處。直到某天，陳虹穎聽聞朋友的朋友考取警察，塵封的夢想被喚起，讓她決定賭一把，毅然決然辭掉工作，全職準備一般警察特考。

6月就要舉行考試，陳虹穎2月才開始補習，她回憶，當時同學已經上課上了半年，為了急起直追，她一天補5堂影片，用兩倍速來聽，每天花近16個小時念書，連吃飯、洗澡都在背單字、看法條。她說，由於沒有時間再回頭重聽，所以逼自己當下就要搞懂，再靠做筆記、複習輔助讀到通透。

當表定的考試日期將近，陳虹穎眼看還沒讀完一輪，原本抱持著陪考心態，卻遇上疫情讓考試延期，多出3個月的準備期，讓她轉念「認為」自己今年一定要考上。陳虹穎笑說，雖然聽起來很像幹話，但必須打從心底認定自己一定會考上，當有了這股強大信念，信念就會引領行動。

準備過程中，陳虹穎讀法條讀出興趣，她認為，許多法律條文都與生活息息相關，連釋字都可以拿來當故事記。除了扎實做筆記，她每天也花一到兩個小時背一篇申論題擬答，背完後再拿出白紙默寫，追求一字不漏地還原。英文不錯的她，沒有就此放掉英文，每天背單字、做歷屆試題，維持熟悉度。

陳虹穎強調，面對考試的心態很重要，既然選擇考試，就要努力完成，「放棄比沒考上還痛苦！」上了考場，也不要想著閃避難題，而要想著，「不管出什麼題目，我都來寫寫看」，這樣才是真的準備好了。