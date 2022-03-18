找到適合讀書方法 美語老師9個月考取高考

東海外文系畢業的徐縵忻，本來任職補習班美語教師，後來決定轉考公職，找到自己讀書方式的她，僅花9個月就拚到高考戶政類別。

大四就開始在美語補習班兼職，畢業後轉正職，但徐縵忻對外語學習的想像與現況有出入，身為老師的她卻無力改變，慢慢地對工作感到沮喪，因此決定報考公職，一邊工作一邊準備地方特考五等。後來更近一步辭職。

徐縵忻笑說，最初報考戶政的原因，只是單純認為在戶政事務所可以服務登記結婚的新人，近距離感受幸福氛圍，後來才慢慢讀出戶政業務與民眾日常息息相關的況味，越讀越有興趣。

由於過去從未接觸過法科，徐縵忻說，起初因為讀不懂而心慌，為了突破障礙，她反覆觀看補習班授課影片、請教身邊懂法律的朋友。她指出，民法總則、親屬與繼承篇這一科分數加權，是考科中的重中之重，但初學容易感到混亂，課後一定要按時複習，也推薦多看解題書，從歷屆試題裡頭釐清模糊概念。

關於移民政策與法規，徐縵忻說，可整理各國制度的表格相互比較，還要緊跟修法進度、移民政策時事；人口政策與人口統計這科，則可多上國家發展委員會網站，了解近來人口變化與因應對策。

至於大多考生認為是「玄學」的地方政府與政治，徐縵忻也望之卻步，但她認為，地方制度法仍需要背起來，尤其是第25條到第32條，就算在地方政府沒考出來，也可能會在行政法出題，此外，有空也可多注意地方時事、議題。

不太動手整理筆記、也少練寫歷屆試題的她認為，每個人讀書吸收能力不盡相同，她不像一般考生勤於做筆記，而是透過多看，拉廣、拉深接觸範圍，她也不強逼自己按表操課，甚至還會追劇，放鬆身心，「找到適合的讀書方式最重要！」