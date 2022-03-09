今年律師考試總及格率10.32% 無人被400分門檻否決

考選部今天表示，110年專門職業及技術人員高等考試律師考試於3月1日下午2時榜示，本次考試第一試報考人數1萬1755人，到考人數9110人，及格人數3059人，及格率33.58％；第二試考試報考人數2989人，到考人數2827人，及格人數940人，及格率33.25％，如以第一試到考人數計算，總及格率為10.32%。

考選部指出，律師考試自2018年起，除仍依第二試按各選試科目全程到考人數前33%決定及格標準外，並規定公民刑商法四大核心領域（「憲法與行政法」、「民法與民事訴訟法」、「刑法與刑事訴訟法」、「公司法、保險法與證券交易法」）總分800分中合計成績須達400分（相當於百分制的平均50分）始予及格。

考選部表示，上述最低成績門檻設計是期以發揮考評律師專業執業能力的功能，提升考試及格者於專業科目公、民、刑、商事法等四大核心領域的水準，並以400分作為各選試科目相同之及格門檻，確保不同選試科目間及格人員素質維持均衡，避免選試科目造成不同及格機會的不公平情形。

最低成績門檻實施4年以來，律師考試總及格率約有4%波動幅度 (總及格率：2018年8.58%、2019年6.12%、2020年6.76%、2021年10.32%)，其中除與各該年度應考人成績表現有關外，負責法學專業養成教育的各大學以及應考人已經逐漸熟悉改革新制，在教學及考試上重視共同專業核心科目。

此外，考選部說，本次考試期間受疫情及颱風延期，應考人也較有充分時間準備，110年律師考試第二試達及格標準者在4組選試科目，均無人因為一科目成績為0分，或除國文、選試科目以外其他科目合計成績未達400分，而不予及格。本項改革措施實施4年以來，已達當時的改革目標。