專技高考台南上榜6人華醫職安系4人 表現吸引台積徵才

考選部專技高考放榜，中華醫大今天表示，台南考區上榜6人，職業安全衛生系學生就囊括4人、表現耀眼，引來台積電主動向系上徵才。職安系今天頒發4人優秀學生獎勵金。

考選部專門職業及技術人員高等考試日前放榜，職業衛生技師和工業安全技師台南考區僅6人上榜，中華醫事科技大學職業安全衛生系包辦了4人，其中3人在校生，1人是去年畢業系友，亮眼表現令系上師生振奮。

校方表示，去年才創下全國最年輕雙甲級職安衛管理技術士的在學生陳嘉彌，這次再通過職業衛生技師高考，引來台積電主動向系上獵才。

上榜的是二技陳嘉彌、鄭鈺騰，就讀碩士班的謝松廷和去年取得碩士學位的系友杜昇峯。陳嘉彌、鄭鈺騰和杜昇峯是通過職業衛生技師高考；謝松廷則是通過工業安全技師高考。獎勵學生和系友的優秀表現，系主任蔡忠融除了安排4人齊聚一堂與學弟妹和同學分享準備考試的經驗，也代表系上頒發優秀學生獎勵金。

蔡忠融表示，專業證照是就業的最好保證，為讓學生畢業後有更好的出路，在學期間配合系上課程規劃開設證照輔導課程，鼓勵同學踴躍報考，有不少人在學期間就取得技術士證照，升讀二技或研究所繼續向高考挑戰。

蔡忠融指出，職業安全和職業衛生、工業安全等意識抬頭，無論是技術士或技師在業界都相當搶手，學生的優秀表現引來不少業界主動向系上延攬人才，最近就有台積電主管主動向系辦指名想延攬陳嘉彌，也有其他業者也來電請系上推薦人才，還未畢業就已掀起求才熱。