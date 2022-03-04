立志當公務員 她應屆畢業拿下高普考雙榜

政治大學公行系畢業的陳怡萱，早早立定志向入公門，善用主題式整理筆記、歸納考古題常見考點，面對抽象理論，更懂得結合生活實例來增進理解度，應屆畢業就考取高普考人事行政雙榜。

很早就立定志向的陳怡萱，當初讀公行系，就是為了往公職發展，由於學校課堂著重於理論闡釋，較少探究實際案例，陳怡萱在大三升大四的暑假選擇報名補習班，借助補習班的資料蒐整，進一步掌握國考準備訣竅。

大學未曾接觸心理學的她說，剛開始聽課一頭霧水，概念聽了就忘，後來靠著上網找心理學相關的影音，結合生活實例，才慢慢能消化理論內涵。

現行考銓、各國人事制度這兩科，陳怡萱則建議擺在一起念。她指出，考銓不只需要具備學科基礎，還綜合法科概念，內容與公務員息息相關，比如薪俸、年資、勞動權益等，可按照主題做統整，例如討論我國公務員勞權，就可一併納入其他國家公務員制度交互比較。

陳怡萱不特地安排縝密的讀書計畫，當天進度全憑「感覺」，但她堅持不偏科，每天都要兼顧專業科目與共同科目，此外，她要求自己課後的3到7天內就要複習完、並且彙整好筆記，後期還會把相似考點的考古題整理起來，羅列解題方向，也會利用word表格統整相似概念，以「主題」作為複習單元;另外，也可搭配適合的解題書或參照他人的申論擬答，學習別人的思考邏輯及申論模式。

去年高普考因疫情延期，陳怡萱回憶，當時內心充滿矛盾，一方面開心能有多一點的時間念書，一方面卻驚恐別人努力衝刺，自己就少了上榜機會，患得患失。她笑說，通常她會看漫畫作為調劑，但看完又會有罪惡感，所以她都看英文漫畫，「至少讀了一點英文。」

「不要留白、不用白不用！」她強調，考場上心態最重要，不管碰到什麼題目都一定要盡量完成，「看不懂題目，就嘗試用相關基礎概念帶入。」抱持著盡情發揮的信心，多一分努力，就多一分上榜的機會。