不盡信書寫考古題 揪解答有錯1年考取高考

自稱個性很刁的紀信如，整理筆記，要寫得漂亮整齊，濃縮出最精華的內容；聽不懂的科目，就重聽五遍音檔；寫考古題，不盡信現成解答，甚至幾次校正出解答有錯；寫申論題，就要練成自己的一套精闢見解，而這些自我要求，讓紀信如在短短一年就從兩千七百多人中脫穎而出，拿下高考名額。

紀信如大學在星巴克打工，畢業半年後換做行銷相關工作，卻因為工時、休假不固定，每天忙到昏天暗地，加上家裡原本就期望她考公職，紀信如做了半年決定離開準備高普考。

大學念行銷科系的她，一開始打算報考商業行政，但該類科開缺不定，紀信如才轉考一般行政。備考前半年，紀信如重回星巴克打工，並刻意安排上早班，利用下午時間讀書，晚上補習，後半年則辭掉打工專心衝刺，周一到周日都在念書，完全不給自己休息時間。

「寫字不能醜，醜就會撕掉重寫。」身為筆記控，紀信如的筆記本上，不只字體工整娟秀，筆記結構也層次分明，一目了然。她分享，上課時她會把老師說的重點用鉛筆畫下，課後複習聽錄音檔，再用色筆標再標記出重點，並謄錄到筆記本上，隨著複習次數，一次次去蕪存菁，「行政法做了三次筆記，內容越來越少」，直到考前，她手邊的筆記只要半小時就能翻完。

性格刁鑽的她，書讀得慢，也讀得細，但不盡信書。紀信如看到考古題的解答，不會一股腦兒接收，而是與課本、資料交互查照，甚至有幾次主動發現解答有誤。她建議，不必把別人的上榜經驗奉為圭臬，不要一味複製別人的模式，而是要找出適合自己讀書方式，「自己讀得舒服，有吸收就好了。」

紀信如說，政治學太抽象，一開始無法進入學科脈絡，申論題寫起來都像在抄課本，讓她一度沮喪得想放棄，但顧及到國考一科都不能放，她卯起來重聽課程音檔，「前後聽了五遍，聽到都會背了。」政治學跟公共管理要寫出高分，就必須要寫出跟課本不一樣的答案。

她認為，高考題型越來越靈活，不再只能一味死背，考生必須發揮思辨能力，除了要用自己的話來表達，提升鑑別度，寫申論題更要懂得用對「語言」，法科就要臨摹法律用字遣詞，但同套論述方式在學科就不管用。