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首屆公衛師高考榜首 中國醫大校友李姿儀：把握考古題
全國首屆「公共衛生師」高考放榜，中國醫藥大學公共衛生學系校友李姿儀榮登榜首，另7位畢業校友上榜。李姿儀分享，掌握考古題是重點，首屆公衛師招考無考古題，她複習近7年高普考衛生行政考古題，利用「章節」及「年份」分類整理、測試，進而理解學習脈絡應試。
考選部首次舉辦專門職業及技術人員高等考試「公共衛生師」放榜，共計112人及格，總及格率為7.4%，到考及格率為9.3%。
李姿儀中國醫藥大學公共衛生學系106年畢業校友，她向學弟妹分享考試心得，強調練習考古題的重要性，公衛師第一次考試沒有考古題，她將複習重點轉到近7年高普考衛生行政考古題為主。
李姿儀進一步說明，她將考古題分別以「章節」及「年份」分類整理，讀完某個章節後，便先練習該章節相關考古題，測試自己是否了解章節內容，所有課程複習完畢，再練習各年份的考古題，測試是否能在考試時間內完成答題，培養臨場感。
申論題部分，李姿儀會先抄寫申論題的答案，了解答題架構並分析重點，練習作答時分「前言、內文、小結」來撰寫，其中內文會特別以「標題+描述」的方式，使重點一目了然。
中國醫藥大學公共衛生學院院長教授黃彬芳表示，李姿儀校友榮登首屆公衛師考試榜首實屬不易，將規劃邀請李姿儀回母校與學弟妹經驗分享，為公衛系再創優良佳績。
公共衛生師法於109年6月公布實施，「公共衛生師」的業務包括疾病監測與調查、社區健康管理、學校衛生管理、環境衛生管理等項目，對於促進國人健康安全扮演重要角色。
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