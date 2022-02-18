不想爸媽太辛苦 他台大休學1年考上高普考雙榜

原本就讀台大藝術史研究所的楊政宏，看到家裡經營的餐廳受疫情衝擊，每月開銷如流水，體貼父母的他，想趕快踏入不受大環境影響的職場，花一年多就考取高普考人事行政類科，更是高考探花。

楊政宏對歷史制度、亞洲文物興趣濃厚，政大社會系畢業後，如願考取台大藝術史研究所。但念了一年發現個性較不適合學術研究，加上前年疫情升溫，家裡經營的餐廳背負龐大經濟壓力，父母的苦撐全看在他眼裡，「感到有點愧疚」，決定先休學報考國考。

備考過程中，民法一開始讓楊政宏吃足苦頭。他認為民法不像刑法有寫作架構，考題看似生活化，但要以法律語言解釋有難度，每天至少寫一題考古題，增加熟悉度「練久了就不再害怕。」

楊政宏說，心理學被許多人事行政考生視為大魔王，考題有時候很冷門，沒看過就答不出來，他找來論述簡潔題庫書，每天看三到四題，再整理成筆記。他分享，看了題庫書後才發現許多概念重複率高，根本沒想像中那麼可怕。

至於行政法按部就班預習、複習，整理實務案例、大法官釋字，楊政宏考前每天寫一題考古題，寫完訂正再把錯誤概念加到筆記。各國人事制度，拿到前輩分享的筆記，將各國制度有條有理羅列清楚。

楊政宏會消化課本、考古題內容，再整理成更精簡的筆記，變成作答素材，因應各種變換題型，而不是硬背答案。他也堅持每天每一科都要看，「寧願每天背一點點，但每天都要碰。」

楊政宏常說服自己接受最壞的結局，但這次將國考視為工作，不能再抱著失敗也沒關係心態，「以必勝決心爭取」。用正能量對抗負面情緒，「告訴自己一定會上，其他不要多想。」