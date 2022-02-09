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法律系「全班倒數第三」考上書記官 他慘喊：千萬不要來

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

考不上律師改當書記官？一名法律系「魯蛇」在校成績曾是班上倒數第三名，一堆民法三修差點無法畢業，索性目標錄取率高的公職，成功考上書記官，卻沒想到面臨諸多辛酸之處，苦發「勸世文」警示後輩們，努力準備律師考試，起碼要考到法警一職。

該名書記官在「Dcard」以「勸世文 千萬不要來當書記官」為題發文，自介曾是法律系班排名倒數第三，「大四上下學期各修滿25學分才免延畢，一堆民法二修三修差點沒辦法畢業」，畢業後換了幾份工作，卻被嗆年紀大工作不穩定，於是他看中錄取率高的公職，「僥倖考上書記官後分發至檢方，運氣又很差的分到很衝的檢察官，每天生不如死」。

書記官抱怨，專案開庭一周至少三天，開庭外就是無止境的整卷跟做書類，「一個做完檢察官又拿厚厚一疊給你，永遠都有做不完的書類，起訴、追加起訴、併辦、緩起訴職議的又有管考」，每天加班照樣做不完，出社會近十年，就這職缺錢最少工作最多，「加班還有二十小時的上限，超過就是做功德送給國家，唯一好聽一點是狗腿的警察為了請票『書座來書座去』，最後只是要你幫他開票，叫你書座的警察薪水大概都高你一倍，真是諷刺」。

所以院方書記官比較輕鬆？書記官表示，只是相較於檢方，他看過太多追音輸入法不及格早上七點被叫去資訊室練習，「難怪每年開缺人數都是第一名，比監所開的缺還多」，他也奉勸法律系考公職至少考法警，別考書記官，最好直接拚上律師，「我相信法律系畢業不要跟我一樣這麼混，努力專心準備考試，最多三年至少高考或律師一定有一個會上榜…真的不要因為書記官錄取率高就來當書記官」。

相關科系網友們紛紛說「110年錄取人數直接暴增到500人以上」、「每年還是一堆人傻傻的被補習班騙，進去才知道後悔」、「法律沒牌可以去銀行當法務人員啊，錢比高考多」，也有人已考上「但我沒有勇氣不去報到」、「小弟該慶幸去年沒有上書記官嗎？今年打算轉考法警了」，有同行說「真的太忙，連PO文都累」，但也有同行認為「如果跟到好的老闆，其實上手後根本沒那麼誇張」。

Dcard 考公職

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