紮穩馬步 應屆考取高普考雙榜、證照也到手

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
政大地政系畢業的季洹澔，應屆考取地政士、不動產經紀人證照，高普考也成功上榜。圖／季洹澔提供
政大地政系畢業的季洹澔，應屆考取地政士、不動產經紀人證照，高普考也成功上榜。圖／季洹澔提供

政大地政系畢業的季洹澔，應屆考取地政士、不動產經紀人證照，也考取高普考地政類科雙榜。季洹澔說，國考比的是誰在考場中忘得少，平常讀書時就要把基本觀念讀懂、法條背熟，只要馬步紮穩，考場上再發揮臨場反應與穩定度。

地政系有許多人擔任公職，或當不動產經紀人、估價師或地政士，季洹澔坦言，不少學長姐進到公部門工作，相較民間企業來得穩定，所以大三決定往國考邁進，升大四暑假時，報名高普考的補習班函授課程，透過老師講解，系統性地統整知識。由於高普考偏重法條的熟悉度，須熟背相關法條，解釋含義、立法目的，且完整涵攝題目所需資訊，才能拿到高分。

土地登記就是純背誦的科目，「能記多少條文，就記多少」，除了熟背土地登記規則，他也提醒，還須注意地籍清理相關題型，也可補充最近土地登記相關爭議學說；土地政策、土地法規則須搭配修法進度、大法官釋字、土地改革時事。至於民法，最重要的是物權篇，須背得滾瓜爛熟。

季洹澔說，原本進度吃緊，剛好去年碰上疫情，考試延期，意外多出一段時間，才有機會把課程全部看完。他強調「看完很重要，對每一科的架構才會有基本輪廓」，行有餘力可多讀期刊論文，從中獲取新知。

笑稱在學校已經寫夠申論題的他，幾乎沒有動手練寫過歷屆試題，卻在考前突然緊張起來，不過，他安撫自己，太刁鑽的題目略過就好，因為別人可能也不會，遇到不懂題目不用慌，運用已知知識答題，「能盡量寫就多寫」。

高普考 補習

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