拒當萬年考生 退伍軍人花8個月考上消防員

當了六年職業軍人的管志恆，貫徹鐵的紀律，退伍後只花八個月考取一般警察特考四等消防警察，順利轉職當消防員。管志恆分享，有沒有好好利用時間是上榜關鍵。

當年沒考上理想大學，管志恆乾脆當職業軍人，還為此還跟家人發生小衝突。軍旅生涯到後期，思索退伍後人生規畫，看到有學長考上消防員，時常在社群軟體分享甘苦談，讓他心動，決定挑戰消防警察考試。

太久沒碰書，管志恆坦言剛開始念書「看不懂」，只好到補習班上課。時間有限，管志恆設定階段性目標，花兩個月把別人得花六個月課程趕完；接著整理筆記，有條理統整考科重點；再反覆練習歷屆試題。

他認為，寫考古題，是為了幫自己清楚掌握考試愛考哪些題目，該怎麼應對，否則進到考場也只是在猜答案。

管志恆強調，專業科目絕對不能放掉，消防與災害防救法規法的法條條號、條文內容、罰則多少、怎麼映襯母法，都必須系統性理解，申論題盡量背出法條內容，才能拿更好分數。

大家最常放棄的英文，管志恆仍花時間讀。他指出，消防警察考試的單字，幾乎都是生活中不會用到的冷僻單字，整理歷屆試題常考單字，強迫自己背起來。並跟幾位志同道合夥伴共組讀書會，互相討教困難題目、筆記不藏私，也幫助很大。

「沒有明確目標，做什麼事情都做不好！」管志恆說，考試不是看運氣，而要有計畫，但必須滾動式修正，檢討做法、設立停損點。面對備考過程中疲累與緊繃情緒，管志恆說，與其增加緊張情緒，不如趕緊讀書，考完兩個月後才放榜，到時候再慢慢想會不會考上就好了。