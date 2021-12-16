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明年起國考或入闈、閱卷期間 試務人員須打完兩劑疫苗

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
考試院。本報資料照片
考試院。本報資料照片

考選部今天表示，國家考試工作人員是規範需要完整接種兩劑疫苗的對象，考選部將貫徹防疫政策，明年起國考期間或入闈、閱卷期間，試務人員須完整接種兩劑疫苗且滿14天。

考選部今天在考試院會以「國家考試配合COVID-19疫苗接種規範因應措施」為題提出臨時報告案。

考選部表示，指揮中心12月8日發布新聞指出，推行強化國內新冠肺炎疫苗接種政策，將國家考試工作人員納入規範對象。

考選部表示，自明年1月1日起，國家考試期間或入闈、閱卷期間，試務工作人員必須完整接種2劑疫苗且滿14天；典試相關委員於擔任工作前，若經醫師評估或其他因素無法施打者，未完整接種2劑疫苗且滿14天者，則必須自費提供3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗結果為陰性的證明。

考選部表示，國家考試肩負選賢舉能重責大任，也兼具維持醫療、防疫量能，以及國家安全與社會機能正常運作的角色功能，自疫情發生以來，考選部配合指揮中心指導，並適時諮詢感控防疫專家建議，力求防疫周妥完善。未來將隨疫情發展，持續滾動式檢討各項防疫措施。

疫苗 疫情

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