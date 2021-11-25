考試院會通過 今年地方政府特考增列需用名額403名
考試院今天表示，今日院會通過，今年特種考試地方政府公務人員考試增列需用名額403名。
考試院表示，這項考試原公告需用名額為1326名，其中三等考試711名、四等考試462名、五等考試153名。依據行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額403名，其中三等考試216名、四等考試144名、五等考試43名。連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計1729名，其中三等考試927名、四等考試606名、五等考試196名。
考試院表示，各類科增列需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。
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