快訊

政府硬把萊豬與CPTPP扯上關係 台灣只能用食安換貿易？

新變種病毒現蹤！ 攜帶「極高數量突變」且能逃避免疫系統

考試院會通過 今年地方政府特考增列需用名額403名

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
考試院。本報資料照片
考試院。本報資料照片

考試院今天表示，今日院會通過，今年特種考試地方政府公務人員考試增列需用名額403名。

考試院表示，這項考試原公告需用名額為1326名，其中三等考試711名、四等考試462名、五等考試153名。依據行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額403名，其中三等考試216名、四等考試144名、五等考試43名。連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計1729名，其中三等考試927名、四等考試606名、五等考試196名。

考試院表示，各類科增列需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。

考試院 行政院

延伸閱讀

考試院修法 公務員非營利性兼職許可制改同意制

2022年關務人員特考等3項考試 4月23日起舉辦

蘇貞昌拍板軍公教加給調足4% 工友、約聘僱也適用

高考1450、萊豬入題 綠委：這樣的題目要再斟酌

相關新聞

考試院會通過 今年地方政府特考增列需用名額403名

考試院今天表示，今日院會通過，今年特種考試地方政府公務人員考試增列需用名額403名。

告別羽球夢 考警專想當消防員

雄中體育班畢業的黃冠銘，懷有羽球國手夢，但在考量穩定職涯發展下，選擇就讀警專，期望成為消防員。高三同時準備警專考試、全中...

棄羽球選手夢 他轉考警專想當消防員

雄中體育班畢業的黃冠銘，懷有羽球國手夢，但在考量穩定職涯發展下，選擇就讀警專，期望成為消防員。高三同時準備警專考試、全中...

2022年關務人員特考等3項考試 4月23日起舉辦

考試院今天表示，今日院會通過明年公務人員特種考試關務人員考試、身心障礙人員考試，及明年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，...

中捷招考低分錄取 文件遺失成懸案

台中捷運公司二○一八年舉辦招考甄選，遭投訴考試不公，市議員爆料錄取的一大堆人都有親戚關係，懷疑涉及舞弊。監委立案調查，還...

每天只念3小時 8個月考上郵局榜首

「要在讀書之中找樂趣！」身為非典型考生的吳宜融，在準備郵局郵遞業務考試的八個月期間，每天只念三小時的書，讀不下去，就出門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。