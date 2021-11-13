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軍公教調薪網友觀點大不同 帶動公職考試熱烈討論？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
軍公教跟隨基本工資調整，網友討論物價上漲隱憂。 圖片來源/unsplash
軍公教跟隨基本工資調整，網友討論物價上漲隱憂。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一個月內「軍公教調薪」話題及近三個月內「公職考試」的網路聲量表現，帶您了解網友對該話題的正反輿情觀點，以及五大公職考試網路聲量排行。

行政院院長蘇貞昌拍板明年1月1日起軍公教全面調薪4%，調幅是25年來調薪幅度最高的一次，也盼軍公教調薪一事能帶動民間企業跟進，但消息一出隨即引發民眾熱論，也帶動了公職考試相關討論。

軍公教跟隨基本工資調整 網友討論物價上漲隱憂

對於軍公教調薪的議題，民眾態度兩極，其中支持調薪的多數民眾對此樂觀其成，認為因先前勞工基本工資調漲的政策，軍公教也該一起加薪，並直言「扣掉退撫、公保、健保再加上通膨，實質所得根本沒增加」，更表示調薪只調本俸(本薪)的4%，加上通膨及退撫趴數上升，相互抵銷等同沒有加薪。

軍公教調薪正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
軍公教調薪正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

而持反對意見的網友則表示，由於物價已經偏高，擔心再調漲軍公教的薪資又會有物價連帶持續上漲的隱憂，因此大嘆「帶動民間企業調薪？還是帶動物價再度調漲？」。另外，也有民眾表示多數勞工不是領基本薪資，因此對於之前的基本薪資調漲沒受惠，還得共同承擔之後的通膨問題表達不滿。

薪水、社會地位、職業風險成為報考考量 一般警察特考常被比較

因本次薪資調幅為25年來最高的一次，網友對報考公職一事也有不少討論，而在地方特考、高普考、公職特考等公職考試中，「地方特考」是為網友熱議焦點，紛紛表示考上就有機會在離家近的地方工作，另外，也有不少民眾表示會一次報考多個考區，來提高自己的上榜率。而在各公職考試當中，又是哪一個類科最受到網友關注呢？

公職考試網路聲量排行Top5。 Social Lab社群實驗室/製圖
公職考試網路聲量排行Top5。 Social Lab社群實驗室/製圖

不少人會將「司法特考」及「一般警察特考」做比較，日前出現一篇「司法特考待遇不如警察？」的討論，表示三等警察的薪水高於書記官的薪水，因此不曉得該報考哪個，此貼文一出，網友紛紛留言「當然書記官啊，雖然累，但是社會地位很好」、「不用三等警特，六都四等警察就領六萬多了，但輪班跟風險對應相應的薪水」。

而「一般警察特考」與「警察特考」的雙軌制警察資格考試也備受比較，兩者的差別僅在於考生背景是否為警校警專畢業生，許多網友也苦惱不知該報考哪個，就有民眾表示「外軌(一般警察特考)好考，要考外軌，另外具現職之警察只能考內軌(警察特考)」、「聽說內軌警校畢業的會比較被照顧，外軌都沒什麼機會，可能還會被排擠」。

目前軍公教調薪雖已定案，不少族群因此受惠，但反對網友所提及的債務、通膨問題，仍十分考驗政府的應對方式，此外是否能為民間企業拋磚引玉，也值得民眾持續關注。

觀看原文→ https://bit.ly/3kx0qOt

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

警察 軍公教

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