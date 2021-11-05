讀軍校、會計系迷茫…他玩車玩出興趣 半年考取台電雇員

讀過軍校、會計系，直到接觸復古檔車，王科鈜才找到興趣所在，轉學到台北城市科大機械系車輛組。畢業後，他鎖定台電雇員機械運轉維護類，先花了兩個多月考到機械繪圖證照，讓自己有機會在面試加分10%，再花半年時間衝刺筆試考科。他強調「證照一定要有！」這能幫助取得先機。

王科鈜的自我追尋之路有些崎嶇，他曾在家人建議下，進入軍校就讀，勉強撐了一年半，鬧了一場家庭革命後，重考上銘傳大學會計系，卻依然感到前程一片迷茫，因緣際會玩起檔車後，這才恍然大悟，原來興趣是拆解機械。

他為此降轉到科大念機械系，學校社團有完整的汽修設備，於是他動不動就往社團鑽，大四到汽車修理廠當學徒，更在YouTube拍起教學影片。但考量修理廠工時過長，王科鈜將職涯發展鎖定在國營事業。

因機械原理占分高，準備台電雇員考試的半年來，大部分心力都在讀機械原理。王科鈜說，只要理解機構功能、運作原理，用推演的也能慢慢推出公式。

至於物理，因為高中讀過，王科鈜從寫考古題著手，物理考古題至少重複做過五次，確保類似題目一出現就能「秒殺」。

王科鈜分享，第一遍會先專注看補習班的課程影片，第二遍開始畫重點、整理筆記，練習考古題，第三遍再挑出易犯錯的課程內容複習，到考前，三本講義至少重複看過七次；更接近考試時，則專攻筆記。