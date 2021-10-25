弘光動保學程學生疫情時勤練習 獲寵物美容最佳技術獎

弘光科技大學動物保健學士學位學程學生在新冠肺炎疫情嚴峻期間，一樣拿起刀剪勤奮練習寵物美容，最近參加台灣畜犬協會(KCT)舉辦的2021校園技職盃寵物美容檢定暨競技大賽，共有5位學生順利通過檢定，其中2位同學還在160多位參賽者中，獲得萌寵組最佳技術獎與C級技術獎。

弘光科大動保學程主任邱駿紘表示，寵物市場所需的人才逐漸增加，為培養學生具備全方位的職場技能，學程設有寵物美容丙級檢定考場及動物照護專業教室，為鼓勵學生多參加檢定增進寵物美容技術，疫情遠距教學期間，老師鄭素惠、曾彩妤、楊靜芸仍然設法陪伴學生練習，讓大二學生陳喻晨、大三的黃薈雅、大四的廖彩妏、莊淨琇、吳旻軒，分別在模擬犬B級、實體犬萌寵組與C級檢定順利通過檢定。

「疫情期間擔心寵物美容技術生疏，特別加以練習。」大二學生陳喻晨說，雖已經通過其他協會寵物美容C級、B級檢定，受到疫情影響，為了不讓技術生疏，因此，再度報名模擬犬B級檢定，準備期間，至少剪了6隻以上的模擬犬，重複動作至少上千次，讓自己手感達到最好，也更細膩，順利通過檢定，接下來，會挑戰真狗考試，也要準備國考丙級檢定。

去年已通過國考丙級證照的大四學生廖彩妏正在實習，她為了挑戰自我，在老師鼓勵下依舊報名實體犬萌寵組比賽，利用每周實習休假，返校請老師指導，雖然時間幾乎不夠用，但是她早就設定目標，要在大學四年期間盡可能考取證照，驗證學習成果，這次檢定同時獲得最佳技術獎，「從報名到檢定不到一個月時間，沒想到成績不錯，以後會嘗試更多。」

同樣在實習的大四學生莊淨琇說，寵物美容師未來是一個不錯的職業，商機很大，在老師的鼓勵下報名檢定考試，利用空檔練習，沒想到，考試當天跟犬舍借的狗臨時更換一隻，之前完全沒接觸過，考試時，狗不停的亂動，或趴著，有點不受控，讓她一開始很緊張，後來，利用課堂所學，安撫狗的情緒，最後終於在2個小時內完成修剪，也順利通過萌寵組檢定。

大四的學生吳旻軒說，這次檢定考試同樣遇到狗不願意配合的窘境。由於狗是跟犬舍借的，考試時狗也很不配合，直到她溫柔耐心地把狗腳底的毛修剪完後，狗才逐漸穩定下來，順利通過檢定。她透露，自己皮膚容易過敏，長期接觸毛小孩，家人一度反對，不過為了興趣，還是堅持下去，透過檢定考試說服家人。