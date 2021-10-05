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因應氣候變遷 考選部將擴大國考冷氣試場兩個月

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
考試院。本報資料照片
考試院。本報資料照片

考選部今天表示，因應氣候變遷，考選部將擴大開放冷氣試場的時間，將從6月到9月擴大至5月至10月，今年的高普考及律師、司法官等考試都會開放冷氣。

考選部表示，考選部自2017年起，每年6月至9月辦理的各項國家考試均開放冷氣試場，鑑於近年5月及10月天氣仍屬高溫炎熱時節，為提供合宜的考場環境，將擴大於5月及10月份舉行的各項國家考試均開放冷氣試場。

考選部長許舒翔表示，近年受到溫室效應及氣候變遷的影響，5月及10月平均氣溫有逐漸上升的趨勢，且因新冠肺炎疫情影響，應考人及試務人員均需全程配戴口罩應試及執行監場工作，即將於今年10月舉辦的考試包括10月9日至11日的公務人員高等考試三級考試、10月16日至17日的公務人員普通考試、10月24日的司法官及律師考試第一試考試及10月30日至31日的公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員、海岸巡防人員、移民行政人員及未具擬任職務任用資格者取得法官遴選資格等考試都會開放冷氣。

冷氣 司法 氣候變遷

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