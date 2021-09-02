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公務員初等考試 明年1月8日在8考區舉行
考試院今天表示，今日院會通過，明年公務人員初等考試，定於明年1月8日舉行，暫定需用名額276人。
考試院表示，初等考試將在台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮及台東等8考區同時舉行。
考試院表示，這項考試設一般行政等14類科。應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取標準等事項，分別依照公務人員初等考試規則及公務人員考試總成績計算規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。各考試類科及暫定需用名額將於考選部全球資訊網另行公告。
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