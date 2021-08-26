後年起 地方特考三等及四等考試普通科目國文刪除列考公文

考試院今天表示，今日院會通過特種考試地方政府公務人員考試客家事務行政類科增列客語口試及公職專技人員類科增列口試，公職社會工作師類科應考資格增訂2年以上相關工作經驗限制，新聞類科及觀光行政類科將英語檢定納入應考資格。另外，地方特考三等及四等考試參考高普考，普通科目國文刪除列考公文，這些變革從2023年考試適用。

考試院表示，為落實客家基本法第10條設立客家事務國家考試取才的目的，進用具客語溝通能力的公務人員，修正三等及四等考試客家事務行政類科考試方式，增加列考客語口試。又為借重專技人才的專業學識與實務背景，強化公部門的專業服務效能，這項考試公職專技人員類科參照公務人員高等考試三級考試暨普通考試，減少筆試應試科目，並增列口試，及公職社會工作師類科應考資格增訂需2年以上相關工作經驗的規定。

考試院表示，另為落實2030雙語國家政策，配合檢討提升三等考試普通科目英文占分比重，並對三等考試涉外性高的新聞及觀光行政類科增訂英語檢定為應考資格條件。又考量公務人員考試國文科目一致性，參照公務人員高等考試三級考試暨普通考試，三等考試及四等考試普通科目國文刪除列考公文，五等考試國文刪除列考公文格式用語。此外，修正三等及四等考試衛生行政等9類科部分應試專業科目，以符應用人機關業務需求。

另外，今日院會也通過今年公務人員特種考試民航人員考試、原住民族考試增列需用名額47名。

考試院表示，這2項考試原公告需用名額為133名（民航人員50名、原住民族83名），依據行政院人事行政總處再次提報缺額，增列公務人員特種考試民航人員考試三等考試需用名額4名，連同原公告三等考試需用名額50名，合計需用名額54名。

考試院表示，公務人員特種考試原住民族考試增列需用名額43名（三等考試20名、四等考試22名、五等考試1名），連同原公告需用名額83名，合計需用名額126名（三等考試61名、四等考試56名、五等考試9名）。各類科別增列需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。

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