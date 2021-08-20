大一起跑考公職 她還沒畢業已就業

受到爸爸的鼓勵與督促，蕭宛瑜考入屏東教育大學幼教系沒多久，就開始準備地方特考、普考，未雨綢繆的她，大四就考取地方特考地政類科狀元，還沒畢業，就已經搶先同學們一步，成為公務員。

由於爸爸是地政類科的公務員，在爸爸的循循善誘下，蕭宛瑜從大一就投入公職考試，但她說，當時仍三心二意，只是在往教職發展之際，再給自己多一個職涯選擇，直到大三歷經實習，她確定不往幼教領域發展，才全心全意往公職走。

大學整整有3年半的時間，蕭宛瑜都在書堆中度過，晚上回宿舍念書，假日就待在K書中心一整天，「幾乎都沒有玩到，有點遺憾」，但這份鬱悶心情，在上榜的那一刻瞬間豁然開朗，讓她慶幸自己當初的及早布局。

爸爸除了是讓蕭宛瑜踏上公職路的推手，也在備考過程中扮演導師的角色，深知女兒強項與弱點的爸爸，精心客製化讀書計畫，讓她每周按照進度走，當蕭宛瑜周末回家住，還必須接受爸爸的睡前小考，生性害羞的她，不敢開口問補習班老師問題，好在有個萬能爸爸可以問到飽。

蕭宛瑜回憶，大一第一次參加普考，她連怎麼寫申論題都不會，最後交了白卷，此後她明白第一步是要熟背法條，背誦、默寫重要條文成了她的日常，讀書時一定動手邊讀、邊寫、邊記，而且地政各科的法規皆有相關性，讀熟法條，就能觸類旁通。

「寫題目的時間比看書還多！」蕭宛瑜說，她透過反覆寫歷屆試題，與爸爸一對一討論，慢慢梳理出各個專業科目的重點，申論題也越來越熟練。

她認為，自己上榜的關鍵除了提早準備，更重要的是她堅持寫完考卷，剛好該年考題很難，不少考生一到45分鐘就交卷離場，她則拚到最後鐘響，只因她深信，「提早交卷，就是給別人機會。」

蕭宛瑜不但不給別人機會，更懂得創造機會，把握機會。而且不只她，蕭宛瑜的哥哥也在同年考上高考地政類，兄妹倆循著爸爸的腳步，一起踏入公部門服務。

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