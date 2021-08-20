快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大一起跑考公職 她還沒畢業已就業

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
未雨綢繆的蕭宛瑜，從大一就開始準備普考、地方特考地政類科，大四上榜，還沒畢業就已經穩定就業。圖／蕭宛瑜提供
未雨綢繆的蕭宛瑜，從大一就開始準備普考、地方特考地政類科，大四上榜，還沒畢業就已經穩定就業。圖／蕭宛瑜提供

受到爸爸的鼓勵與督促，蕭宛瑜考入屏東教育大學幼教系沒多久，就開始準備地方特考、普考，未雨綢繆的她，大四就考取地方特考地政類科狀元，還沒畢業，就已經搶先同學們一步，成為公務員

由於爸爸是地政類科的公務員，在爸爸的循循善誘下，蕭宛瑜從大一就投入公職考試，但她說，當時仍三心二意，只是在往教職發展之際，再給自己多一個職涯選擇，直到大三歷經實習，她確定不往幼教領域發展，才全心全意往公職走。

大學整整有3年半的時間，蕭宛瑜都在書堆中度過，晚上回宿舍念書，假日就待在K書中心一整天，「幾乎都沒有玩到，有點遺憾」，但這份鬱悶心情，在上榜的那一刻瞬間豁然開朗，讓她慶幸自己當初的及早布局。

爸爸除了是讓蕭宛瑜踏上公職路的推手，也在備考過程中扮演導師的角色，深知女兒強項與弱點的爸爸，精心客製化讀書計畫，讓她每周按照進度走，當蕭宛瑜周末回家住，還必須接受爸爸的睡前小考，生性害羞的她，不敢開口問補習班老師問題，好在有個萬能爸爸可以問到飽。

蕭宛瑜回憶，大一第一次參加普考，她連怎麼寫申論題都不會，最後交了白卷，此後她明白第一步是要熟背法條，背誦、默寫重要條文成了她的日常，讀書時一定動手邊讀、邊寫、邊記，而且地政各科的法規皆有相關性，讀熟法條，就能觸類旁通。

「寫題目的時間比看書還多！」蕭宛瑜說，她透過反覆寫歷屆試題，與爸爸一對一討論，慢慢梳理出各個專業科目的重點，申論題也越來越熟練。

她認為，自己上榜的關鍵除了提早準備，更重要的是她堅持寫完考卷，剛好該年考題很難，不少考生一到45分鐘就交卷離場，她則拚到最後鐘響，只因她深信，「提早交卷，就是給別人機會。」

蕭宛瑜不但不給別人機會，更懂得創造機會，把握機會。而且不只她，蕭宛瑜的哥哥也在同年考上高考地政類，兄妹倆循著爸爸的腳步，一起踏入公部門服務。

公務員 幼教 屏東

延伸閱讀

科技業信用卡額度竟然輸公職？卡友揭關鍵根本看這點

中共中紀委亮劍 2天內開鍘8名前官員

議員批中市地政局長官網宣傳粉專 科長公務員按讚留言

林昶佐罷免案 中選會：第一階段門檻達標

相關新聞

大一就拚考公職 沒畢業已就業

受到父親的鼓勵與督促，蕭宛瑜考上屏東教育大學幼教系沒多久，就開始準備地方特考、普考，未雨綢繆的她，大四就考取地方特考地政...

大一起跑考公職 她還沒畢業已就業

受到爸爸的鼓勵與督促，蕭宛瑜考入屏東教育大學幼教系沒多久，就開始準備地方特考、普考，未雨綢繆的她，大四就考取地方特考地政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。