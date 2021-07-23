超前部署！她應屆拿下高普考雙榜眼 加碼警特榜首

受公務員姊姊影響，張郁萱在就讀高雄應用科技大學人資系期間，萌生考公職念頭，升大四那年暑假，開始準備高普考人事行政。國考對張郁萱來說，就是層層的「超前部署」，遇到不上手科目就預習，怕上考場太緊張，就先用其他考試暖身。提前備戰，讓她應屆考取109年高普考人事行政雙榜榜眼，還順道拿下一般警察特考三等行政警察榜首。

雖是人資本科，但張郁萱自稱只懂皮毛，特別是大學課程未曾接觸過心理學，讓她讀起這一科格外吃力，還曾不小心在補習班課堂聽到打嗑睡，引來老師關懷，為了跨越心理障礙，她在課前預習，課堂當下若不懂，當天下課就問老師，回家再複習一遍錄音檔。

針對內容繁雜的行政法，張郁萱說，透過日常生活實例，更能進入行政法法條與實務見解，當對法條內容融會貫通後，自然不用額外花太多腦力背誦。而包括行政法在內的法科，她都是透過勤練歷屆試題提升實力。張郁萱說，她會將做錯的選擇題、申論題，以及常考的爭點直接註記在法典上，法典寫滿了筆記，全是她的血淚戰績。

張郁萱分享，行政法、行政學在高考佔比重，她認為，選擇題只分對錯，一板一眼拿分，但申論題主觀，拿分變數大，因此她做歷屆試題時，後期將火力擺在選擇題，每天至少寫一到兩份選擇題，申論題則只擬答題綱要，力求在選擇題作答上完美得分。

至於考銓制度，張郁萱說，考銓包括所有的人事法規，必須多看、多背，她透過口訣、分區組塊法加強記憶；各國人事制度則是考其他國家考銓，只要我國考銓讀得好，各國通常也準備得起來，並且要懂得比較國內外制度優劣。

「準備國考就像一條看不到盡頭的漫漫長路！」大四就起跑的張郁萱，除了懂得在人生道路上超前部署，更重要的是願意下苦功，抓緊任何時間與機會，為未來鋪路，而她堅信，只要不輕易放棄，努力就會得到好結果。

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