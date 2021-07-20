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考選部：23至27日國考 將視颱風動態決定是否延期

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
烟花颱風可能直撲台灣，考選部表示，22日舉行的「第二次專技醫師第二階段考試」將如期舉行，23日及24日的考試將評估颱風動態決定是否如期或延期舉行。本報資料照
烟花颱風可能直撲台灣，考選部表示，22日舉行的「第二次專技醫師第二階段考試」將如期舉行，23日及24日的考試將評估颱風動態決定是否如期或延期舉行。本報資料照

烟花颱風可能直撲台灣，考選部今天表示，22日舉行的「第二次專技醫師第二階段考試」將如期舉行，23日的第二天考試及24日舉行的第二次專技牙醫師第二階段等考試將評估颱風動態決定是否如期或延期舉行。

考選部今天表示，根據中央氣象局預測資料，烟花可能於23日至24日間對台灣造成影響，將於22日至23日舉行的「第二次專技醫師第二階段考試」，以及於24日至27日舉行之「110年第二次專技牙醫師第二階段、藥師第二階段、醫事檢驗師、醫事放射師考試、110 年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試」，除22日考試預估可以如期舉行外，預定於23日至27日各項考試是否如期或延期舉行訊息，應考人可密切注意考選部網頁的最新消息，考選部將會密切注意颱風動態，妥慎因應處理。

獸醫師 烟花颱風 治療師

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