「職安+空調」雙乙級證照在手 實習薪比社會新鮮人還高

輔英科技大學職業安全衛生系培育工安管理專才，特別規畫環控及冷凍空調課程，協助學生發展斜槓人生。校長顧志遠表示，職安系學生多才多藝，既學職安又懂空調，證照更是高居全國翹楚，大四實習薪資就比社會新鮮人還高。

職安系「證照達人」周桓任，苦學勤練考取12張證照，包括：營造業甲種職業安全衛生業務主管、職業安全衛生管理乙級、室內配線（屋內線路裝修）乙丙級，冷凍空調裝修乙級等。他表示，剛進輔英時，只是嚮往大學生活，對未來沒有明確目標，班導師張裕峰循循善誘才設定考證照和學技能，果然大一就拿到冷凍空調丙級證照，暑假期間去業界實習，卻發現學用落差大，回校後繼續深研，大二取得職業安全衛生管理乙級證照。「把拿證照當挑戰！」他大三放棄假日休息，到高雄職訓中心接受專業訓練，先後取得室內配線等共12張證照，風光畢業。

取得8張證照的簡弘恩，有3張是乙級技術士證照。他說，系上安排考取證照的學長姐回校指導讀書與考證方法，讓他受益良多，還想更上層樓，未來要繼續精進，以取得職業安全衛生管理師甲級證照為終極目標。

顧志遠表示，鄭皓仁和吳聰賢雙雙考取職業安全管理甲級技術士，一畢業就能當職業安全管理師，薪水四、五萬元起跳，贏在起跑點。

職安系主任鄭立新表示，輔英是南部大學第一家成立冷凍空調技能檢定考場，今年協助在校生取得300張以上證照，包括：12張職業安全衛生管理甲、乙級技術士；11張冷凍空調維修乙級技術士；8張室內配線乙級技術士；29張冷凍空調維修丙級技術士；以及240餘張職安衛專業證照。多名校友考取高普考及中油等國營事業，業界表現獲得好評，今年五月還吸引18家企業到系上徵選，大四實習薪資25至30K，畢業後依工作表現薪資可調至40K以上，非常搶手，畢業即就業。 輔英科大職安系畢業生簡弘恩取得8張證照。圖／輔英科大提供

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