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沒進步就修正！他花7年考上律師

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
何剛考律師考了七年，前三年準備方式錯誤，透過慢慢修正，終於上榜。圖/何剛提供
何剛考律師考了七年，前三年準備方式錯誤，透過慢慢修正，終於上榜。圖/何剛提供

準備律師考試長達7年的何剛，因過度輕視小考科，認為只要專注提升大科目即可，導致前三年連第一試都沒過。第四年他改變方式，改為雨露均霑，每一次堅持，都讓他有進步。面對長時間備考，偶爾也會自我懷疑，但對何剛來說，考國考就像排隊，只要保持耐力、努力，排久了就會輪到你上榜，他去年考上律師。

輔大財經法律系畢業後，何剛考取高雄大學法研所，在碩班時期開始準備律師高考，他認為，研究所鑽研學術研究，重視開創性，需發揮想像力，但考國考則要精準掌握正確答案與考試趨勢，性質大相逕庭。

何剛說，前三年他只著重國考幾項大科目，少花心思在小科目上，因此連第一試都沒過。後來他修正念書方式，每科都念，在碩士學位與律師執照兩相權衡下，也決定先休學，專心考律師。

何剛將讀書分為兩階段，12月到4月每天念書6到8小時，5月到8月提高強度，每天念10小時以上。何剛指出，第一試考的是法條記憶，題型是選擇題，對錯立判，因試題重複性高，他勤做考古題，並逐題檢討，二試則要先內化，再歸納出自己的論述，必須靠大量閱讀解題書、整理筆記。

何剛說，他把閱讀主力放在參考書，將參考書當字典，隨時放旁邊，遇到不懂之處就拿起來翻閱，每一科再搭配一本解題書。準備二試時，他會以「問題」作為筆記分類，以問題開頭，一一整理出爭點、各家見解及答題的模板。

何剛分享，四百分制度後，答案除了寫對，更要不斷思考如何在同儕考卷中讓閱卷老師眼睛一亮，如果連續兩年成績沒有進步，就要嘗試新的學習方法，他則在跌跌撞撞中，不斷摸索出新的道路。

他坦言，過去一次次落榜，都曾讓他猶豫要不要再考下去。但後面幾年，一次次看到成績進步，加深繼續下去的信心。何剛說，考試就像排隊，只要還在隊伍中慢慢往前，終有一天就會排進榜單上。

律師 考古 高考

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