念書念到沒朋友！財金系應屆考上書記官 備考過程讀出興趣

台中科大財金系畢業應屆考取書記官的呂怡萱，大二就起步準備國考，大四那年更心無旁鶩衝刺，甚至「念書念到沒朋友」，最後順利達標。

原本就對經濟、會計興趣缺缺的呂怡萱，不想繼續考研究所，也抗拒到金融業工作。大二時，隔壁座位的同學已經在準備研究所，時常埋首念書，對未來規畫一片空白的呂怡萱看在眼裡，心生恐慌，後來她偶然聽到媽媽同學分享書記官工作的甘苦談，心中頓時出現人生方向。

大二上學期開始補習，呂怡萱說，她在大二、大三頂多乖乖跟課，直到大四才閉關應戰，「超過兩小時以上的約就拒絕」，後期索性連手機都不帶在身邊，過著幾乎與世隔絕的生活。

固定課後複習、練習歷屆試題、做筆記是呂怡萱的基本功，她將時間分配成早、中、晚三時段，一天輪兩到三科，幾天一循環，讓記憶力不至於太遙遠。她提醒，每天進度要量力而為，若訂定做不到的目標，反而草草了事。

原本是法律門外漢的呂怡萱，備考過程中讀出興趣，「發現愈來愈看得懂，就愈來愈有成就感」。拿她最喜歡的刑法來說，她認為刑法貼近生活，只要看到爭議事件，腦海就能自動浮現相對應的法條，她將常考的刑法前卅一條一字不漏背起來，其餘法條則記重點要件。

她分享，參加考前特訓班時，會看鄉土劇配午餐，因劇情常涉及遺產紛爭、兄弟鬩牆等情節，此時看電視，就能順便複習民法親屬篇。

呂怡萱說，筆記內容如同精簡版的課本，做筆記的好處除可加深記憶，更可以快速複習。她整理方式是記錄列出爭點、肯定與否定兩派見解，最後再擇定採納某一方的理由。

呂怡萱自認放棄休閒時間是上榜關鍵，為了拚錄取，不惜「念書念到沒朋友」，但過程中仍難免遭逢低潮。她說，每當觀摩補習班同學考卷時，常感嘆自己與他人的差別，「明明都上一樣的課，為什麼別人可以寫得那麼好？」

雖然受挫，「我就讀更多次」，呂怡萱更積極參考擬答、向老師請益，「寫不出就回頭重看課本」，只要有一點點進步，就會覺得很棒。