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捨廠長考公職！55歲大叔做4步驟 1年雙榜

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
55歲的魏志達，原本在大陸已經當到電子業廠長，卻因父親驟逝，讓他決心返台陪伴家人，並在一年內考取高考、地特土木行政。圖／魏志達提供
55歲的魏志達，原本在大陸已經當到電子業廠長，卻因父親驟逝，讓他決心返台陪伴家人，並在一年內考取高考、地特土木行政。圖／魏志達提供

55歲的魏志達，當過土木工程師、電子業廠長，過去常駐中國大陸的他，父親的驟逝，讓他寧可拋下一切名利、頭銜，回台準備公職考，但求安定陪伴在家人身邊。他說，只要遵守專心聽課、課後複習、整理筆記、反覆練習4個步驟，戴著老花眼鏡的中年大叔能1年考取高考、地特雙榜，年輕人有什麼理由說辦不到？

在中國大陸駐點16年，卻因父親突然離開，讓已經高居廠長的魏志達，萌生回家念頭。返台後，權衡之下，想要安定的他，選擇報考國考，並回歸老本行土木工程。

雖說是本科系出身，但畢竟已經離開學校30年，魏志達說，當初就一股傻勁報考，沒想到看歷屆試題卻像看天書，初期到補習班上視訊班，聽講痛苦萬分，每天回家都滿臉愁容。

「沒人可以幫忙，只能靠自己調適！」自認要對決定負責到底，魏志達將眼淚往肚裡吞，每天早上9點準時到補習班報到，晚上9點才離開，一開始狂追課、補進度，後來他意識到欲速則不達，「沒消化就沒用」，於是稍稍放慢腳步，維持一天上兩堂課，晚上複習的節奏。

魏志達說，材料力學是基底，念好這科才能往別科邁進，但偏偏材料力學抽象，他只能反覆練習題目，練到頓悟為止，「題目不只要看過，更要算過。」到高考前，每份上課講義至少都做過4遍，每一章節的重點內容、公式都能在白紙上默寫出來，其他科目一樣別無他法，都是一個「勤」字應對。

只花了半年時間，魏志達便拚到高考增額錄取，卻分發到大老遠的屏東，與回台陪伴家人的心願相去甚遠，於是他繼續準備地方特考，不改勤奮地練習題目、複習講義，學習曲線明顯進步，今年3月終於得償所願，考回新北市。

儘管年過半百，魏志達思想開放、勇於嘗試，他分享，不少人遇上中年危機，卻不敢踏出舒適圈、害怕轉變，他要感謝老婆的大力支持，讓他得以全力以赴，現在與年輕人混在一起的他，學習新語言、做事方法，給自己更多新的動力。

他也想藉自身經驗勉勵他人，大家都說國考難考，但只要下決心、堅持到底、忍受寂寞，秉持「天道酬勤」的精神，專心聽課、課後複習、整理筆記、反覆練習這4個步驟，大叔可以，年輕人一定也可以。

高考

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