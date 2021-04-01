移民行政人員特考增訂英語能力檢定資格 後年起適用

考試院今天表示，今日院會通過修正公務人員特種考試移民行政人員考試規則，將英語能力檢定納入二等及三等考試的應考資格，並自2023年考試開始適用。

考試院表示，英語能力為移民行政人員執行職務的基本工作語言，為配合用人機關業務需要，並從考選端鼓勵及要求應考人強化英語實力，因此將英語能力檢定納入二等及三等考試的應考資格，並按等別規範應考人應具備的英語能力檢定等級。

考試院表示，為利應考人準備及因應，這項應考資格條件將從2023年1月1日開始施行，應考人在報名期間前3年內曾通過全民英檢、多益、托福、劍橋五級英語認證、劍橋領思職場英語測驗、劍橋領思實用英語測驗、雅思國際英語測驗及外語能力測驗等8款之一英語檢定測驗，且成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構（CEFR）B1以上，始得應二等考試，成績達A2以上，始得應三等考試。