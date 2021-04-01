快訊

台帛旅遊泡泡次發團銷售慘5家旅行社關團 華航：研商調整票價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

移民行政人員特考增訂英語能力檢定資格 後年起適用

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
考試院會通過修正公務人員特種考試移民行政人員考試規則，將英語能力檢定納入二等及三等考試的應考資格。本報資料照片
考試院會通過修正公務人員特種考試移民行政人員考試規則，將英語能力檢定納入二等及三等考試的應考資格。本報資料照片

考試院今天表示，今日院會通過修正公務人員特種考試移民行政人員考試規則，將英語能力檢定納入二等及三等考試的應考資格，並自2023年考試開始適用。

考試院表示，英語能力為移民行政人員執行職務的基本工作語言，為配合用人機關業務需要，並從考選端鼓勵及要求應考人強化英語實力，因此將英語能力檢定納入二等及三等考試的應考資格，並按等別規範應考人應具備的英語能力檢定等級。

考試院表示，為利應考人準備及因應，這項應考資格條件將從2023年1月1日開始施行，應考人在報名期間前3年內曾通過全民英檢、多益、托福、劍橋五級英語認證、劍橋領思職場英語測驗、劍橋領思實用英語測驗、雅思國際英語測驗及外語能力測驗等8款之一英語檢定測驗，且成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構（CEFR）B1以上，始得應二等考試，成績達A2以上，始得應三等考試。

英語能力 考試院

延伸閱讀

許水德辭世 考試院今院會全體起立默哀一分鐘

許水德辭世 黃榮村指示考試院配合家屬需要協助治喪

振興醫院證實 前考試院院長許水德91歲在院內辭世

一生秉持「水車哲學」！考試院前院長許水德辭世 享耆壽91歲

相關新聞

移民行政人員特考增訂英語能力檢定資格 後年起適用

考試院今天表示，今日院會通過修正公務人員特種考試移民行政人員考試規則，將英語能力檢定納入二等及三等考試的應考資格，並自2...

他問研究所沒唸完、30歲考上國營慘嗎？網一看：打趴上班族

不少人大學畢業後開始工作或升讀研究所，也有部分的人選擇鐵飯碗報考公職或國營事業。一名男網友感嘆，他因為在家準備考研究所，履歷空白2年，最後也因為存款不足沒唸完，到了30歲才有第一份工作，擔心地問這樣的人生會很慘嗎？沒想到職業一曝光，網友們羨慕直呼「人生要起飛了」、「打趴95%上班族」

郵局沒開缺 她意外奪交通行政狀元

顏曉筌考公職一波三折，準備過郵局、鐵路特考，最後卻奪得初等考試交通行政狀元。原本打算報考郵局，辭職專心準備後，郵局卻未開...

高普考9.2萬人報名 比去年多9千人

搶捧鐵飯碗。近三年高普考每年平均報考人數在八萬五千人上下，考選部昨天指出，今年高普考報名人數超過九萬人，比去年八萬人多出...

考郵局沒開缺 卻意外成了交通行政狀元

顏曉筌考公職一波三折，準備過郵局、鐵路特考，最後卻奪得初等考試交通行政狀元。原本打算報考郵局，辭職專心準備後，郵局卻未開...

搶捧鐵飯碗！今年高普考9萬人報名 較去年多近9千人

考選部今天表示，今年公務人員高普考日前結束報名作業，報名情形十分踴躍，報名人數超過9萬人，比去年的8萬人多出將近9千人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。