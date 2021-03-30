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他問研究所沒唸完、30歲考上國營慘嗎？網一看：打趴上班族

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友30歲考上中油。示意圖／ingimage
一名男網友30歲考上中油。示意圖／ingimage

不少人大學畢業後開始工作或升讀研究所，也有部分的人選擇鐵飯碗報考公職或國營事業。一名男網友感嘆，他因為在家準備考研究所，履歷空白2年，最後也因為存款不足沒唸完，到了30歲才考上國營事業，擔心地問這樣的人生會很慘嗎？沒想到職業一曝光，網友們羨慕直呼「人生要起飛了」、「打趴95%上班族」。

一位網友在PTT八卦板發文，提到大學畢業後在家準備考研究所，期間還被朋友嗆「你那麼廢怎麼不去簽志願役」，花了兩年的時間考上，念到一半的時候卻存款不足，剛好在27歲時又考上普考，索性就不讀研究所。

原po擔心30歲才考上中油職員會很慘嗎？圖／取自PTT八卦板
原po擔心30歲才考上中油職員會很慘嗎？圖／取自PTT八卦板

原po考上普考後被親友酸「薪水不到四萬」讓他相當難受，直到最近經濟部職員放榜，他考上了中油，不過他也緊張地問30歲才考上的人生會很慘嗎？「我知道這生很難討得到老婆，那我會在65歲之後變下流老人嗎？有無八卦」。

貼文一出後掀起鄉民熱議，紛紛留言「就自己可以過很爽，結婚小孩不要想」、「慘，別人都領九萬了」、「朋友連這都酸乾脆也別當了」。

也引起不少人羨慕「爽到不行，CP王」、「職員（主管職缺）跟雇員（技術員）一個天一個地，恭喜你變成人生勝利組」、「中油職員現在根本完虐高考」、「我也30還在油僱龜，程度差考不上職員QQ」、「蹲個10年年薪百萬沒問題」、「退休後看誰比較慘？中油可以了啦」、「薪資調滿快的，算是不差」、「已經翻身了阿」、「一堆年紀更大不是都還在考?」、「我弟三十歲前考上，現在輕鬆過生活」。

中油 高普考

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