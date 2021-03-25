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今年關務人員及身心障礙人員特考 增列需用名額62名
考試院今天表示，今日院會通過今年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試，增列需用名額62名。
考試院表示，關務人員特考原公告需用名額為252名，依據行政院人事行政總處再次提報缺額，增列三等考試需用名額1名、四等考試需用名額4名，連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計257名。
考試院表示，身心障礙人員特考原公告需用名額為53名，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額計57名，包括三等考試15名、四等考試20名、五等考試22名，連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計110名，分別為三等考試28名、四等考試39名、五等考試43名。
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