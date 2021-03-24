專技人員應考資格增列英檢？考選部：廣徵意見階段

考選部近日發函給內政部等單位，詢問專技人員考試將增列英文檢定作為應考資格，引起外界議論；考選部昨天表示，增列英文檢定仍在廣泛徵詢意見階段，將會和相關專業團體及主管機關持續研商，在未取得一定共識前，不會貿然實施。

考選部表示，為了配合雙語國家政策，考選部自去年起就如何提高專技人員的英語能力展開研議，這件事攸關人民工作權益，並涉及各專業領域的核心職能需求，為求慎重，因此日前發函各相關職業團體及主管機關，廣泛徵詢專業意見，並將根據所收到意見持續研議，目前尚未進入決策階段，各界無需誤解或過度擔憂。

考選部表示，專技人員為國家競爭力重要一環，如何提升英語力也是政府職責，而推動的方法，以及應選擇教育端、考試端或執業階段來強化英語能力，都還待評估各專業種類不同需求後，審慎做出決定。

考選部表示，目前考選部正針對執業時使用英語需求較高的部分專技類別，與相關團體共同磋商，優先研議；未來若付諸實施，也至少會有三年的緩衝期，讓應考人有充分準備時間。