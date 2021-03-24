快訊

影／孝子育有二年幼子女 忙事業常晚歸 今撞加油島燒成焦屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專技人員應考資格增列英檢？考選部：廣徵意見階段

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
考選部表示，為配合雙語國家政策，去年起就如何提高專技人員的英語能力展開研議。 圖／聯合報系資料照片
考選部表示，為配合雙語國家政策，去年起就如何提高專技人員的英語能力展開研議。 圖／聯合報系資料照片

考選部近日發函給內政部等單位，詢問專技人員考試將增列英文檢定作為應考資格，引起外界議論；考選部昨天表示，增列英文檢定仍在廣泛徵詢意見階段，將會和相關專業團體及主管機關持續研商，在未取得一定共識前，不會貿然實施。

考選部表示，為了配合雙語國家政策，考選部自去年起就如何提高專技人員的英語能力展開研議，這件事攸關人民工作權益，並涉及各專業領域的核心職能需求，為求慎重，因此日前發函各相關職業團體及主管機關，廣泛徵詢專業意見，並將根據所收到意見持續研議，目前尚未進入決策階段，各界無需誤解或過度擔憂。

考選部表示，專技人員為國家競爭力重要一環，如何提升英語力也是政府職責，而推動的方法，以及應選擇教育端、考試端或執業階段來強化英語能力，都還待評估各專業種類不同需求後，審慎做出決定。

考選部表示，目前考選部正針對執業時使用英語需求較高的部分專技類別，與相關團體共同磋商，優先研議；未來若付諸實施，也至少會有三年的緩衝期，讓應考人有充分準備時間。

英語能力 內政部

延伸閱讀

蘇建榮：政府規劃租屋實價登錄

數位身分證喊卡 呆帳逾3億 人民埋單

實價登錄造假手法大公開？內政部：最重罰100萬

政黨法修法 政院：仍在審查沒有卡關

相關新聞

專技人員應考資格增列英檢？考選部：廣徵意見階段

考選部近日發函給內政部等單位，詢問專技人員考試將增列英文檢定作為應考資格，引起外界議論；考選部昨天表示，增列英文檢定仍在...

就愛金門 姊弟檔6年長征奪金榜

姊弟檔陳香霓、陳聖富，過去分別從事護理師、爵士鼓老師的工作，剛好都想轉換職涯，於是攜手挑戰國考，兩人一心想到金門任職，展...

就是愛金門！姊弟檔6年長征 攻佔地特榜首、榜眼

姊弟檔陳香霓、陳聖富，過去分別從事護理師、爵士鼓老師的工作，剛好都想轉換職涯，於是攜手挑戰國考，兩人一心想到金門任職，展...

第一梯次全國技能檢定 逾4萬人應考

今年度第一梯次全國技術士技能檢定學科測試將於21日登場，勞動部勞動力發展署今天表示，此梯次報檢人數約4萬3000多人，且...

國考就缺這1師！單車環島連署爭取室內設計技師明開跑

全國各縣市室內設計公會發起「籲請行政院加速完成專技國考新增『室內設計技師』類科」自行車環島串接連署活動明天從台中出發開跑...

「相信會考上」 她拚3年錄取地方特考

南台科技大學休閒事業管理系畢業的鄭鈁潁，國考連考三年如倒吃甘蔗、愈挫愈勇，從一開始看到申論題試卷兩眼茫茫，到最後能振筆疾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。