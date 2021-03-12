「相信我會考上！」花了3年 地特榜單找到自己

南台科技大學休閒事業管理系畢業的鄭鈁潁，國考連考三年如倒吃甘蔗、愈挫愈勇，從一開始看到申論題試卷兩眼茫茫，到最後能振筆疾書。她分享，提筆練寫是她蛻變的開始，更重要的是「相信自己能考上。」因為相信自己有機會，讓她願意一再付出，最終如願考取地方特考一般行政。

休閒事業管理系畢業出路大多到旅遊觀光、餐飲業等，但鄭鈁潁想嘗試別條路，萌發考公職的念頭，她說：「因為沒有專長，想趁年輕拚一下。」

沒有行政科系背景的她，大四下學期開始補習，鄭鈁潁坦言一開始上課覺得好可怕，尤其是面對申論題痛苦萬分。第一年考試，她讀完課本、講義就上考場，只能傻愣地看著考卷但寫不太出來，內心崩潰直到鈴聲作響。

鄭鈁潁說，第二年考前參加補習班奪榜班，才豁然開朗，抓到念書節奏和方法。第一年完全沒有練習寫題目，第二年被逼著念書、練筆，還多了同學佳作參考仿效，「感覺明顯進步，不一樣了。」

原本認為只考兩年放棄很可惜的她，到了第三年決定加倍認真，除了練筆，也主動找老師問問題、找同學討論，態度愈積極，心態愈正向，「開始有信心能考得上。」

鄭鈁潁坦言，自己統合能力差，不動手做筆記，全仰賴補習班老師統整好的題庫、講義。她指出，念書要「看廣，不看深」，老師發的資料絕不漏看，勤勉背誦的她，努力牢記大標、小標，「接近考試時，看了就不能再忘。」

心態改變是上榜關鍵。鄭鈁潁說，曾看到同學準備一年就考上，讓她相信只要更用功，自己也做得到，於是不斷「自我催眠」，反覆看書、練寫、記答題架構。例如公共政策這科，只要是老師發下來的題目，全部寫到欲罷不能，去年高考考了七十幾分，總分離上榜只差三分，無疑更增強自信心。

鄭鈁潁也歷經過低潮，當發現自己寫不出老師出的題目，也會懷疑自己「到底行不行啊？」然而，靠著信念，讓她願意努力、再努力，一路進化，終於上榜。她認為「或許今天離目標很遠，但今天的努力，是為了讓明天更接近目標。」