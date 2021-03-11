外送員轉職考上公務員 兼顧「跑單+讀書」秘訣大公開

近年外送平台興起，吸引許多人加入外送員行列，不過隨著市場飽和，想賺錢越來越不容易，還有各種風險要面對。而近日就有外送員在臉書發文，分享自己轉職成功，考上公務員，引起網友討論。

原PO在臉書社團《UberEats台北交流討論區》發文寫下，「外送人生快結束了！新生活快開始了」，並附上一張「109特種考試地方政府公務人員考試五等考試成績通知」，可以看到錄取標準為85.6分，而他得到88.3分通過，成功轉職成公務員。

原PO公開成績單。 圖擷自 《UberEats台北交流討論區》

他也透露自己想轉換跑道的原因，雖然外送員不必看主管臉色，也沒有辦公室政治，但實在太累了，而且不跑又沒錢，因此才下定決心準備考試。

對此，網友們也紛紛獻上祝福，「恭喜」、「公務員年年加薪，跑外送是年年減薪」、「以長期來說，公務員比外送穩定多了」；不過也有網友替他擔心，認為五等薪水不高，而且公職不可兼差，但原PO表示，因為每天跑單真的太累，所以換個工作也不錯。

另外，原PO也向大家分享自己考試的小秘訣，因為是一邊讀書一邊跑外送，在沒有補習的情況下，約花了兩年，「每天下午5點開始跑到10點多下線，休一天或沒休息，白天看書」。

他也透露，自己就是多寫考古題，「每年考題一大部分都是同一個概念，然後換個說法考你，如果你的考科有考法學的話，要認真看考過的大法官釋字，不要只看初等五等的考古題，包括高、普、特、警、消、鐵特…所有國考考過的考古題都要做」。