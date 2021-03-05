不敵殘酷現實...她轉考教育行政 1年高考、研所雙榜

大學就讀公共行政系的羅子昀，從小擁有教師夢，好不容易修完教育學程，歷經實習、教師檢定考，順利取得教師資格，卻面臨教甄缺額微乎其微的殘酷事實，逼得她不得不另找出路，報考高普考教育行政。全職準備國考的她，一年順利上榜，還連帶「撿」了個教研所。

放棄繼續考教甄，轉戰高普考，對羅子昀而言並不好受，「像是違背夢想。」打從心裡排斥，但當看到教甄開缺個位數、錄取率僅百分之一，看似無止盡的硬仗，迫使她不得不先撤退，轉攻另一個山頭。

教育行政專業考科中的「比較教育」、「教育測驗與統計」是羅子昀最頭痛的兩科，前者從未接觸過，且不同時期學者學理差異度低，讓她記起來很吃力，只好透過反覆整理筆記、複習上課錄音檔加強記憶；「教育測驗與統計」更是她一路閃躲的大魔王。

直到地方特考只考了廿七分，總成績更離上榜分數差了十一分之多，朋友甚至勸她趕緊找工作，羅子昀深怕努力整年，最終敗在「教育測驗與統計」這一科，因此考前三個月卯起來「抱佛腳」。

羅子昀強調，考前三個月是關鍵期，「還來得及救很多地方。」她在考前參加補習班的奪榜班，規律讀書作息、高壓環境氛圍，加上大量練習申論寫作、選擇題，有系統、有效率衝刺，讓她充分備足彈藥火力。

羅子昀認為，「行政法」是法科，重長期累積，申論必須三段論證，即便念了不少課本、講義，若無法掌握答題架構，依舊無法拿高分，「格式比喻如果是骨幹的話，專業知識就是血肉，豐富了整篇申論。」

羅子昀原先計畫是利用研究所考試時練筆，但為準備面試，讓她一度亂了準備國考的節奏，所幸及時穩住腳步。羅子昀分享，心態是準備考試最重要的一項，決定考生遭遇困難與挫折時的應對姿態。

她建議，備考期間應好好自我覺察，勇敢面對自己的不足與脆弱，先回過頭照顧好自己，才有力氣正面迎擊。