今年高普考7月9日舉行 暫定需用名額3082人

考試院今天表示，今日院會通過，今年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，定於7月9日至7月13日舉行。

考試院表示，這項考試除高等考試三級考試客家事務行政、公職護理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師及普通考試客家事務行政類科第二試口試集中於台北考區應試外，其餘分設台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等13考區舉行。

考試院表示，高等考試三級考試設一般行政等92類科，暫定需用名額 1983人；普通考試設一般行政等59類科，暫定需用名額1099人，合計暫定需用名額3082人。

考試院表示，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算及錄取方式等事項，分別依照公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則等相關法規辦理，相關規定將載明於應考須知，各類科需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。