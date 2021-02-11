「P律師漫畫法律人生」建議國考鬥士專注當下且多運動

「P律師」經營臉書粉專「P律師漫畫法律人生」，去年出版《早知道就這樣準備國考：P律師從落榜到上榜的考取秘訣》。他指出，強烈推薦讀者讀「第一章」從落榜到上榜轉折，這是本身經過多次落榜淬鍊，從中學習到心法與準備方法。

「P律師」說，例如：「少點成敗得失心，多些及時努力的精進心，成功機率自然會增加。」無論是考試還是面對各種挑戰，能幫我們突破挑戰的，絕對不是患得患失的心理，而是當下及時的努力。

「如何消除考不上的恐懼？」他強調，專注當下，就是消除不安的最好方法。提醒自己「只」專注當下，當我們只專注於當下，盡可能提升自己能力，做好該做的事情，就不會胡思亂想盲目擔心。

他表示，在落榜多年時深刻體認「運動」對國考重要性，建議讀者一定要運動。運動是活化大腦特效藥，可讓頭腦更清楚記得更多更好，在準備考試過程少些憂鬱多些快樂，還能禁得起最多三天的考試，耐得住漫長考試過程與一直動筆寫答案的操勞。

他以自己為例，落榜那幾年準備國考時沒有運動，幾次國考寫到一半就頭昏眼花，考試最後一天就沒了氣力，最後就是落榜。上榜那年，準備考試期間原則上是每週慢跑三到五次，每次二到三公里，考試前三週則是天天跑。這是真實體驗，提供讀者參考。