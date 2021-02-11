聽新聞
test
0:00 / 0:00
「P律師漫畫法律人生」建議國考鬥士專注當下且多運動
「P律師」經營臉書粉專「P律師漫畫法律人生」，去年出版《早知道就這樣準備國考：P律師從落榜到上榜的考取秘訣》。他指出，強烈推薦讀者讀「第一章」從落榜到上榜轉折，這是本身經過多次落榜淬鍊，從中學習到心法與準備方法。
「P律師」說，例如：「少點成敗得失心，多些及時努力的精進心，成功機率自然會增加。」無論是考試還是面對各種挑戰，能幫我們突破挑戰的，絕對不是患得患失的心理，而是當下及時的努力。
「如何消除考不上的恐懼？」他強調，專注當下，就是消除不安的最好方法。提醒自己「只」專注當下，當我們只專注於當下，盡可能提升自己能力，做好該做的事情，就不會胡思亂想盲目擔心。
他表示，在落榜多年時深刻體認「運動」對國考重要性，建議讀者一定要運動。運動是活化大腦特效藥，可讓頭腦更清楚記得更多更好，在準備考試過程少些憂鬱多些快樂，還能禁得起最多三天的考試，耐得住漫長考試過程與一直動筆寫答案的操勞。
他以自己為例，落榜那幾年準備國考時沒有運動，幾次國考寫到一半就頭昏眼花，考試最後一天就沒了氣力，最後就是落榜。上榜那年，準備考試期間原則上是每週慢跑三到五次，每次二到三公里，考試前三週則是天天跑。這是真實體驗，提供讀者參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言