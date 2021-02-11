「P律師漫畫法律人生」落榜多年終於考上國考心路歷程

「P律師」經營臉書粉專「P律師漫畫法律人生」，去年出版《早知道就這樣準備國考：P律師從落榜到上榜的考取秘訣》，用圖文述說自己從落榜多次到上榜歷程與轉折，期望幫助正在準備國考讀者提高上榜機率並避開不斷落榜惡性循環。

「P律師」表示，從小夢想當漫畫家，但因為各種原因卻讀了法律系，後來做了律師。等到歷經無數次落榜取得所謂法律人的身分證（律師證書），才放膽做夢開始畫漫畫。至於畫什麼題材呢？因為是一位律師，一開始自然就畫律師執業的甘苦談。

畫幾篇後，發現一般民眾因為不懂法律、沒上過法院或害怕上法院，對於上法院這件事情有很大誤解。因此，開始畫如何找律師、法院黑色幽默漫畫。最近觀察到律師覺得理所當然的法律觀念，一般民眾其實並不知道，又開始畫正確生活法律觀念系列。

「當初撰寫本書的緣由？」他說，現在是一位執業律師並攻讀法律博士班，也在大學兼任教職。有學弟妹和學生只看經歷而誤以為他很輕鬆就考上研究所與國家考試，但事實上並非如此，自己其實在國家考試這條路上總是跌跌撞撞且充滿辛酸。

他表示，在大學授課最後一堂課，通常會和學生分享準備國考落榜到上榜心路歷程。後來出版社邀約出書，和出版社討論後決定著手撰寫《早知道就這樣準備國考：P律師從落榜到上榜的考取秘訣》。

這本書一開始雛型，是當年考上律師後在PTT國考板分享心得，不久有記者來信希望他分享考取心得，P律師當下認為考取心得應該問榜首或應屆考上的神人，來問落榜多年後才考上的他是沒有價值的。

結果，記者真的專訪完榜首後又回過頭來邀請他於報上分享，並告訴他，榜首與應屆考上不是常人辦得到，對於許多考生來說，比起如何考上榜首或應屆考上，他們更想知道怎麼度過落榜多年的人生，以及如何從落榜轉而上榜。