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醫事人員學校應屆畢業生 執業資格考試及格率高

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

今年度第一次專技人員高考醫師牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試，以及第一次中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試等兩項考試，已分別於1月30日至2月1日，以及2月6日至7日在台北、台中、台南及高雄4考區舉行竣事。

考選部表示，去年6月至8月間配合大專校院畢業時間舉辦的各類醫事人員考試統計核對作業，該期間總計報考3萬2618人，其中應屆畢業生1萬8324人，占56.18%；非應屆畢業生1萬4294人，占報考人數43.82%，比例不低，與應屆畢業生人數差距不大。

從及格率來看，考選部指出，過去只公布應屆和非應屆畢業生合併計算的總體及格率，外界常說我國醫事人員考試及格率偏低，其實，因非應屆畢業生的及格率僅為15.40%，與應屆畢業生合併計算後，形成總體及格率僅近5成(49.95%)的現象。

反之，應屆畢業生通過國家考試的及格率，高達73.78%，顯現我國醫事人員的學校專業養成教育，相當符合執業資格考試的要求。

依不同醫事人員類科來看，考選部說，採行分階段考試方式的醫師、中醫師、牙醫師、藥師等4類科的第二階段考試，以及護理師、語言治療師、聽力師等3類科，應屆畢業生及格率均超過8成。職能治療師、呼吸治療師、臨床心理師、諮商心理師、助產師等5類科應屆畢業生的及格率，也都超過7成5。

考選部說，醫事人員數量和素質與民眾生命、健康安全息息相關，目前除了配合學校畢業時間每年在6月至8月定期舉辦一次不同類科的醫事人員考試之外，對採行分階段考試方式的醫師、中醫師、牙醫師、藥師，以及報考人數較多的護理師、醫事檢驗師、醫事放射師、營養師、物理治療師共9類科，會在次年的1、2月間再增辦一次考試。

考選部說，基於醫事人員類科應屆畢業生平均及格率接近75%，絕大多數學校每年僅有一批應屆畢業生，因此，再增加每年考試次數的實益不大；欲提高總體及格率，宜降低非應屆畢業生的考試人數，從加強輔導每年約2成6、未能一畢業即考試及格的學生著手。

為回應各界對醫事人員類科學校科系招生及人力政策規畫建議，考選部去年9月28日邀集教育部、衛福部及醫事類各大專校院開會，研商以專案方式，核對應考人報名資料，目前已完成去年6月至8月間舉辦的醫事人員各類科統計資料，並優先提供教育部作為政策參考。

考選部說，除了儘快回溯整理近3年的考試統計資料，也將針對爾後舉辦的考試逐年建立完整、精確的統計資料，並適時對外說明。

醫師 中醫

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