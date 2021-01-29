聽新聞
test
0:00 / 0:00

邊考邊尋根 客家妹考上高普考雙榜首

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
東吳大學社會學系畢業的林珈羽，利用客家語言優勢、行銷專長一舉考取高普考客家事務行政雙榜首。圖／林珈羽提供
東吳大學社會學系畢業的林珈羽，利用客家語言優勢、行銷專長一舉考取高普考客家事務行政雙榜首。圖／林珈羽提供

東吳大學社會學系畢業的林珈羽，誤打誤撞進了網路行銷公司，工作近三年後漂鳥返鄉準備國考。身為客家妹的她，選擇報考客家事務行政，準備一年多，順利考取高普考雙榜首，也在念書的過程中，更加認識客家歷史文化。

林珈羽從小就在客語環境中成長，在台北念大學、工作七年後返鄉，決定擅用客家優勢，報考客家事務行政。她一開始選擇先自修，準備三個月後報考試水溫，沒想到普考僅差一分就上榜，為求精進，報考補習班視訊課程。

林珈羽說，前年十月開始追課，透過老師系統性解說，再搭配講義、筆記，很快建立起知識架構。但她坦言，社會科學背景出身的她，對法學領域一無所知，只能力求不慘痛失分，考前一個月更逐條背誦重要法條。至於社會學，林珈羽建議連結熱門時事議題，利用理論與實例交互闡釋解析。

客家文化對林珈羽而言已是常識，不需特意挖掘、理解其中涵義與流變，但藉著準備高普考，反而讓她重頭認識自身文化根源。

除了講義、書本，林珈羽也會透過客家相關動畫、影片，以活潑素材加深印象。此外，她強調，客家政策、活動都需要密切掌握，每周安排一天回顧當周客家時事，例如浪漫台三線、客語復興、客庄文化產業等客家施政計畫，絕對是必備知識。

準備面試期間，家裡的客語環境成了最佳練習場域。林珈羽盡量以全客語與家人對話，也會將找來的客家相關報導、書籍翻成客語，並將客家專業科目申論題整理成講稿，反覆誦讀。

林珈羽說，面試當天，除客語自我介紹、翻譯朗誦短文，面試官發問多圍繞在如何推廣客家文化、復振客語等。面試官客語腔調多為四縣腔，但若出現其他腔調，也不會說得太快，大致上都能聽懂。

面對國考，林珈羽認為，最重要的是「不卑不亢、相信自己。」就算茫然，也要持續前進，每天都進步一點點，只要足夠努力，必有收穫。

東吳大學社會學系畢業的林珈羽，利用客家語言優勢、行銷專長一舉考取高普考客家事務行政雙榜首。圖／林珈羽提供
東吳大學社會學系畢業的林珈羽，利用客家語言優勢、行銷專長一舉考取高普考客家事務行政雙榜首。圖／林珈羽提供
製表／記者葉冠妤
製表／記者葉冠妤

客語 高普考

延伸閱讀

臺灣客家文化館 春來迎客 玩味新年

客語認證頒千元獎勵金 苗栗即日起受理申請

影／客語認證通過苗栗發獎金 即日起開放申請

客委會擴大成立「語言發展處」 扎根社區推廣客語

相關新聞

邊考邊尋根 客家妹考上高普考雙榜首

東吳大學社會學系畢業的林珈羽，誤打誤撞進了網路行銷公司，工作近三年後漂鳥返鄉準備國考。身為客家妹的她，選擇報考客家事務行...

考試院通過監試法廢止案 將持續強化典試與試務控管

考試院今天表示，考試院會今天通過監試法廢止案，未來將繼續強化典試與試務控管機制，以維護國家考試公信力，保障國人應考試、服...

文大法律「好奇寶寶」 應屆連上3榜

去年文化大學法律系畢業的劉大慶，是不斷問問題的好奇寶寶，也像尋找法學定律的科學家，透過質疑、發問、驗證，形成自己的見解，...

文大「好奇寶寶」！應屆連過律師、研所、書記官3榜

去年文化大學法律系畢業的劉大慶，是不斷問問題的好奇寶寶，也像尋找法學定律的科學家，透過質疑、發問、驗證，形成自己的見解，...

搶捧鐵飯碗 經濟部國營事業新進職員複試名單明公告

經濟部今（19）日表示，經濟部所屬事業機構包含台糖公司、台電公司、台灣中油公司及台水公司，2020年新進職員甄試進入複試...

外交特考 增設英文組二

考試院院會前天通過修正公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員考試規則，在三等考試外交領事人員類科增設英文組二，除國文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。