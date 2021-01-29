邊考邊尋根 客家妹考上高普考雙榜首

東吳大學社會學系畢業的林珈羽，誤打誤撞進了網路行銷公司，工作近三年後漂鳥返鄉準備國考。身為客家妹的她，選擇報考客家事務行政，準備一年多，順利考取高普考雙榜首，也在念書的過程中，更加認識客家歷史文化。

林珈羽從小就在客語環境中成長，在台北念大學、工作七年後返鄉，決定擅用客家優勢，報考客家事務行政。她一開始選擇先自修，準備三個月後報考試水溫，沒想到普考僅差一分就上榜，為求精進，報考補習班視訊課程。

林珈羽說，前年十月開始追課，透過老師系統性解說，再搭配講義、筆記，很快建立起知識架構。但她坦言，社會科學背景出身的她，對法學領域一無所知，只能力求不慘痛失分，考前一個月更逐條背誦重要法條。至於社會學，林珈羽建議連結熱門時事議題，利用理論與實例交互闡釋解析。

客家文化對林珈羽而言已是常識，不需特意挖掘、理解其中涵義與流變，但藉著準備高普考，反而讓她重頭認識自身文化根源。

除了講義、書本，林珈羽也會透過客家相關動畫、影片，以活潑素材加深印象。此外，她強調，客家政策、活動都需要密切掌握，每周安排一天回顧當周客家時事，例如浪漫台三線、客語復興、客庄文化產業等客家施政計畫，絕對是必備知識。

準備面試期間，家裡的客語環境成了最佳練習場域。林珈羽盡量以全客語與家人對話，也會將找來的客家相關報導、書籍翻成客語，並將客家專業科目申論題整理成講稿，反覆誦讀。

林珈羽說，面試當天，除客語自我介紹、翻譯朗誦短文，面試官發問多圍繞在如何推廣客家文化、復振客語等。面試官客語腔調多為四縣腔，但若出現其他腔調，也不會說得太快，大致上都能聽懂。