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考試院通過監試法廢止案 將持續強化典試與試務控管

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
考試院會今天通過監試法廢止案，圖為考試院大門。本報資料照片
考試院會今天通過監試法廢止案，圖為考試院大門。本報資料照片

考試院今天表示，考試院會今天通過監試法廢止案，未來將繼續強化典試與試務控管機制，以維護國家考試公信力，保障國人應考試、服公職的權利。

考試院表示，國家考試制度有典試法與監試法，分別規範考試的典試及監試事宜，但監試法自1950年10月26日修正公布後，因時空環境改變，部分內容與現況有所不符，社會各界持續有廢止監試法的討論，且監察院也多次表達監察委員不宜續任監試工作，對監試法存廢與否，尊重立法院及考試院職權。

考試院表示，考量國家考試辦理的依據為典試法、公務人員考試法、專門職業及技術人員考試法等相關法律，根據相關法律建構的典試制度及相關試務作業都已十分完善且過程相當嚴謹縝密，在試務資訊化後，藉由善用資通科技，國家考試更可運用資訊安全管理機制取代人力監督，以達確保考試公平、公正的目的。

考試院表示，監試法廢止後，監察委員若發現國家考試辦理過程有違法、失職情事，仍可行使事後糾舉或彈劾權，發揮客觀監督行政機關的角色，因此擬具監試法廢止案。

考試院 立法院

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