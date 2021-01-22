聽新聞
test
0:00 / 0:00

文大「好奇寶寶」！應屆連過律師、研所、書記官3榜

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
文化大學法律系畢業的劉大慶，應屆考上法研所、律師高考及書記官，連過三榜。圖／劉大慶提供
文化大學法律系畢業的劉大慶，應屆考上法研所、律師高考及書記官，連過三榜。圖／劉大慶提供

去年文化大學法律系畢業的劉大慶，是不斷問問題的好奇寶寶，也像尋找法學定律的科學家，透過質疑、發問、驗證，形成自己的見解，應屆連過法研所、律師高考及書記官三榜。

多數法律系學生大三升大四暑假就準備國考，劉大慶坦言，雖曾想轉換跑道，在集體團報氛圍下，選擇先跟大家的腳步，報名司法官律師考試的補習班課程。然而，大四推甄上東吳法研所後，碰上準備考試的撞牆期，讓他一度脫隊，偶然跑到國會實習

沒想到國會實習的初體驗，給劉大慶一記當頭棒喝，讓他明白「考上律師可能是唯一出路」，當時距司律考試只剩四個月，他趕緊回防。

身為法律本科生，劉大慶分享，補習班固然能統整、抓取重點，對沒定力的學生有一定幫助，「但不代表學校的課就不用上。」他認為，最重要的是擁有「問題意識」，法學邏輯思維能力的養成，需仰賴平時在校訓練，透過發問，形成自己的想法。

向來喜歡批判性思考的他提醒，當問題出現，別急著馬上發問，必須先嘗試自力救濟，真找不到答案再開口向師長求助，但也不要一股腦討「答案」，而是學著表達自己的思考脈絡，從中改正謬誤或破解癥結點；此外，劉大慶也對參考書、解題書保持「懷疑」，一定會再跟教科書交互驗證。

去年四月才歸隊、重新調整步伐，劉大慶把半年當一年用，每天只睡三、四個小時，但也少了練筆機會。他說，考完試當下很懊惱，「應該一年前就開始看解題書」，若能提早觀摩別人答題方式，進一步辯證，並練習書寫架構，都能讓應戰國考技能更加滿點。

劉大慶強調，司律考試要的是通才，而非專才，對考科要盡量面面俱到，各科基礎功夫做足後，體系化整理筆記，且從「爭點」角度出發複習。「想像自己是科學家，找尋自己的定律，將考科資訊歸類、評價。」

不但應屆考上研究所，書記官、律師高考也一併到手。劉大慶說，一切關乎掌握「問題意識」，有時考題藏了七、八個考點，應試者不一定全部看出來。前輩真的沒有說錯，「當看出題目問什麼，就已經贏過不少人。」

律師 補習 實習 文化大學

延伸閱讀

駁書記官家屬確診新冠肺炎 北院：消息不正確

新北學幼童車擴大聯合稽查 林口1天6輛違規被罰3.6萬元

3男3女城市展情慾 補習班、軍營、美容院放肆纏綿

又是寒流惹禍？ 彰化院檢今第二人昏倒送醫

相關新聞

文大「好奇寶寶」！應屆連過律師、研所、書記官3榜

去年文化大學法律系畢業的劉大慶，是不斷問問題的好奇寶寶，也像尋找法學定律的科學家，透過質疑、發問、驗證，形成自己的見解，...

搶捧鐵飯碗 經濟部國營事業新進職員複試名單明公告

經濟部今（19）日表示，經濟部所屬事業機構包含台糖公司、台電公司、台灣中油公司及台水公司，2020年新進職員甄試進入複試...

外交特考 增設英文組二

考試院院會前天通過修正公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員考試規則，在三等考試外交領事人員類科增設英文組二，除國文...

堅持不求快 會計師考律師2年內達陣

台大會計研究所畢業進入四大會計師事務所之一的張方駿，為了與哥哥一起開創事業，卅歲前夕挑戰自我，準備一年十個月通過律師高考...

會計師考律師 用努力消除悲觀雙證到手

台大會計研究所畢業進入四大會計師事務所之一的張方駿，為了與哥哥一起開創事業，30歲前夕挑戰自我，準備一年十個月通過律師高...

國家考試首例！外交特考增組專業科目以英文命題及作答

考試院今天表示，今天院會通過，修正公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員考試規則，於三等考試外交領事人員類科增設英文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。