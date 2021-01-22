文大「好奇寶寶」！應屆連過律師、研所、書記官3榜

去年文化大學法律系畢業的劉大慶，是不斷問問題的好奇寶寶，也像尋找法學定律的科學家，透過質疑、發問、驗證，形成自己的見解，應屆連過法研所、律師高考及書記官三榜。

多數法律系學生大三升大四暑假就準備國考，劉大慶坦言，雖曾想轉換跑道，在集體團報氛圍下，選擇先跟大家的腳步，報名司法官律師考試的補習班課程。然而，大四推甄上東吳法研所後，碰上準備考試的撞牆期，讓他一度脫隊，偶然跑到國會實習。

沒想到國會實習的初體驗，給劉大慶一記當頭棒喝，讓他明白「考上律師可能是唯一出路」，當時距司律考試只剩四個月，他趕緊回防。

身為法律本科生，劉大慶分享，補習班固然能統整、抓取重點，對沒定力的學生有一定幫助，「但不代表學校的課就不用上。」他認為，最重要的是擁有「問題意識」，法學邏輯思維能力的養成，需仰賴平時在校訓練，透過發問，形成自己的想法。

向來喜歡批判性思考的他提醒，當問題出現，別急著馬上發問，必須先嘗試自力救濟，真找不到答案再開口向師長求助，但也不要一股腦討「答案」，而是學著表達自己的思考脈絡，從中改正謬誤或破解癥結點；此外，劉大慶也對參考書、解題書保持「懷疑」，一定會再跟教科書交互驗證。

去年四月才歸隊、重新調整步伐，劉大慶把半年當一年用，每天只睡三、四個小時，但也少了練筆機會。他說，考完試當下很懊惱，「應該一年前就開始看解題書」，若能提早觀摩別人答題方式，進一步辯證，並練習書寫架構，都能讓應戰國考技能更加滿點。

劉大慶強調，司律考試要的是通才，而非專才，對考科要盡量面面俱到，各科基礎功夫做足後，體系化整理筆記，且從「爭點」角度出發複習。「想像自己是科學家，找尋自己的定律，將考科資訊歸類、評價。」

不但應屆考上研究所，書記官、律師高考也一併到手。劉大慶說，一切關乎掌握「問題意識」，有時考題藏了七、八個考點，應試者不一定全部看出來。前輩真的沒有說錯，「當看出題目問什麼，就已經贏過不少人。」