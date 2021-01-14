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考試院會通過 今年驗船師、引水人等考試6月5日舉行

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

考試院今天表示，今天院會通過，今年驗船師、引水人等考試，將於6月舉行，除引水人在台北考區舉行外，其餘考試在台北、台中及高雄舉行。

考試院表示，今年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段考試的第一階段考試、驗船師、第一次食品技師考試、高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試，定於6月5日至6日分別在台北、台中及高雄三考區舉行。

另外，引水人類科考試定於6月5日至7日在台北考區舉行外。

考試院表示，這項考試高等考試設大地工程技師（一）、驗船師、引水人、食品技師、消防設備師等五類科；普通考試設消防設備士、地政士、專責報關人員、財產保險代理人、人身保險代理人、財產保險經紀人、人身保險經紀人、一般保險公證人、海事保險公證人等九類科。

考試院表示，應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則、專門職業及技術人員考試總成績計算規則辦理，相關規定將載明於應考須知。

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