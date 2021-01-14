國家考試首例！外交特考增組專業科目以英文命題及作答

考試院今天表示，今天院會通過，修正公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員考試規則，於三等考試外交領事人員類科增設英文組二，應試科目除國文與綜合法政知識外，皆採英文命題及作答，四等考試外交行政人員類科，也將英語能力檢定納入應考資格。

考試院表示，我國與國際交流越來越頻繁，外交部為因應實際業務需求、人才專業考量及國家政策需要，亟待積極網羅兼具國際事務專長與國際溝通能力的人才，以充實外交整體戰力。為配合用人機關需求，考試院修正相關考試規則，三等考試新增英文組二，透過外交領域專業應試科目以英文命題及作答的作法，鼓勵具高等英文及外交專業能力之優秀人才報考，藉以儲備高階英語外交人才，達成提升國家競爭力之政策目標。

考試院表示，又除了已在去年底修正施行，將英語檢定納入應考資格條件的國際經濟商務人員考試規則外，這次也在外交人員特考四等考試應考資格增訂英語能力條件，後續亦將多方徵詢意見，就英語檢定是否納入各項涉外事務類科考試應考資格條件，適時滾動檢討修正。

考試院長黃榮村表示，這次修正是為了滿足國家外交人才需求，並配合雙語國家政策，無論是增設以英語為主要應試語言的組別，或者是增加英檢為應試條件，這些變革都有助於外交部豐富人力資源的多元性，以滿足實際業務需要，專業科目以英文命題及作答，是具有開創性的做法，也是文官考試的首例。

考選部長許舒翔表示，增設英文組二並不影響英文組一（原英文組）的名額及應考人權益，兩組應考資格相同，應考人可依自身英文能力選擇報考組別，因此並無外界擔心名額排擠或因人設事等問題。

許舒翔表示，英文組二的應試科目當中，國文及基礎法政知識仍須以中文應試，其餘科目如外交實務英文寫作、國際法、國際經濟及國際傳播等專業科目則以英語應試，兼具中英文能力評測，亦能評量應考人的外交專業知識，以確保錄取者具備足夠的中文與專業能力，應考人錄取後，更須接受中英文專業政策撰述、專業職能等訓練課程，外交部有嚴格的考核篩汰機制。

考試院表示，將英語檢定納入四等考試外交行政人員類科應考資格，應考人於報名期間前3年內曾通過全民英檢、多益、托福、劍橋五級英語認證、劍橋領思職場英語測驗、劍橋領思實用英語測驗、雅思國際英語測驗及外語能力測驗等8款之一英語檢定測驗，且成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構（CEFR）A2以上者，才得應考。