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考上公職人生直接起飛？ 網曝「陰暗面」：真的不認同

聯合新聞網 / 綜合報導
公務員示意圖。 圖／pixabay
公務員示意圖。 圖／pixabay

很多人對公務員的印象就是工作、收入皆穩定的鐵飯碗，也有許多長輩認為孩子的另一半若是公務員會非常加分。而近日就有一名網友在PTT以「考上國考人生會不會直接起飛？」發文，想不到底下留言大多不認同。

原PO指出，看到很多人國考變成公務員，工作看起來滿穩定的。他也說，另一半如果為公務員，應該會頗受家長喜愛，感覺公務員這個身分應該也滿容易交到女友的，「是不是考上國考，人生直接起飛？」

對此，底下大多網友不認同，「最近剛考上國考，還是個魯蛇供你參考」、「交不到的，考上司法官還是交不到」、「進去會被老屁股電到飛起來」、「公務員有分，有些是高級公務員，有些是低階公務員」、「心靈加成1000%，實際一樣是低薪社畜」、「可以在親戚面前說嘴裝謙虛，但工作不有趣不如直接殺了我」。

但也有少數人表示，「文組來說是吧」、「身邊長輩認為當公務員有非常高的社會地位」、「高考以上還不錯」。

根據公職考試入口網「公職王」資料顯示，不包含各項獎金及福利計算，薪資只考慮本俸+專業加給的話，最低的五等地方特考、初等考約落在月薪30,235元；而最高的調查局特考則來到76,000元。不過網站強調，這只是「起薪」，事實上公務員逐年調薪，薪資成長快，而且這些資料僅供參考，實際薪資仍以錄取後分發報到機關核算為準。

PTT 高考 文組 薪資 公務員

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