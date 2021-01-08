看「三國演義」複習刑法 她職辭拚半年上榜

追劇也能複習刑法法條！去年二月辭職，全心準備監所管理員考試的賴舒凡，嚴格執行讀書規畫，每天只睡四個多小時，花半年就上榜。有趣的是，她考前一個多月突然迷上陸劇三國演義，雖然花時間追劇，不忘帶入刑法解析劇情，念書念到出神入化，所見所聞都是考題。

賴舒凡原本讀的是行銷科系，畢業前一個月決定報考監所管理員，到補習班報名上課，畢業後先到國稅局當約聘人員，由於無法兼顧工作與考試，半年後離職。

去年五月，賴舒凡驚覺自己在補習班模擬考差人一大截，申論題答題方向跟大家完全不一樣，她開始拚命追趕，確實執行讀書規畫，「進度沒念完就不准睡」，還會編寫題目測試自己的理解程度。每天只睡四個多小時的她，到考前，每一科課本至少看過廿遍。

賴舒凡說，去年準備考試最棘手的是遇上「監獄行刑法」大修法，修法條文從原有的九十四條擴增至一五六條，修正法案出爐後，後續的相關法規又如擠牙膏一點一點釋出，讓全體考生都繃緊神經。

所有考試科目中，賴舒凡最喜歡犯罪學，她分享，要對付靈活的犯罪學，就要多練習三等、四等考試的題目，通盤掌握每個理論學說，才能洋洋灑灑寫出答案；至於刑法，賴舒凡說，她在後期練習司法官、律師考試考題，但大受打擊，幸好監所管理員的刑法相對簡單、死板，熟記法條即可。

儘管逼自己一天只睡四個多小時，賴舒凡卻意外在考前稍微鬆懈，迷上陸劇三國演義，一天花三小時追劇。不過，追劇之餘，賴舒凡腦袋也沒停下來過，竟將刑法概念融入劇情，例如三國名將張飛數次大戰呂布，張飛就犯下了殺人未遂罪，而在一旁敲鼓的劉備，則是幫助犯。

追劇原本是為了紓壓，最後卻變成在複習刑法法條，連國文程度也跟著提升。賴舒凡笑說，到了考試前夕，她寫的申論題已經從原本的不知所云，變成被貼在補習班牆上的佳作。