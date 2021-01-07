明年警察國安鐵路人員等5國考 6月中登場

考試院今天表示，考試院會今天通過明年警察人員、一般警察人員、國家安全情報人員、交通事業鐵路人員及退除役軍人轉任考試，將於明年6月19至21日舉行。

考試院表示，這五項考試除警察人員考試三等外事警察人員類別、一般警察人員考試第二試、國家安全情報人員考試第二試及第三試、鐵路人員考試佐級考試場站調車、機械工程、機檢工程、養路工程等四類科第二試，集中於台北考區應試外，其餘均分設台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東等8考區舉行。

考試院表示，各該考試類別組或科及暫定需用名額分別為警察人員考試，三等設行政警察人員等14類別組280名、四等設行政警察人員等5類別組901名，合計1181名。一般警察人員考試，二等設刑事警察人員數位鑑識組1名、三等設行政警察人員等6類別組28名、四等設行政警察人員等4類別組619名，合計648名。國家安全情報人員考試，三等設政經組（選試英文）等4組別20名、五等設行政組等3組別16名，合計36名。

考試院表示，鐵路人員考試，高員三級設會計等4類科26名、員級設事務管理等6類科95名、佐級設事務管理等10類科342名，合計463名。退除役軍人轉任考試，三等設一般行政等8類科86名、四等設一般行政等4類科17名，合計103名。

考試院表示，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式、體格檢查時間及標準等，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知，各類別組科需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。